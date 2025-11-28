Suscríbete a
El mensaje claro de Susana Díaz a Pedro Sánchez por su silencio tras la entrada en prisión de Koldo y Ábalos: «Hay que dar la cara ya y explicar esto»

La senadora socialista se ha mostrado preocupada por lo que está ocurriendo: «Es doloroso que ocho años de la historia reciente de este partido hayan pasado por Soto del Real a través de sus máximos dirigentes, secretarios de organización».

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La llegada a la cárcel de Soto del Real de Koldo García y José Luis Ábalos ayer jueves está levantando ampollas tanto entre los socialistas como en la oposición y en la ciudadanía en su conjunto. En 'Todo es mentira' (Cuatro) han hablado ... en directo con Susana Díaz, senadora del PSOE, que suele colaborar con asiduidad con el programa que presenta Risto Mejide. Hoy, con Pablo González Batista al frente, ha intervenido para compartir sus sensaciones tras las imágenes que se vieron ayer, con el que fuera exministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez y su mano derecha, Koldo García, accediendo a la prisión de Soto del Real.

