El mensaje claro de Susana Díaz a Pedro Sánchez por su silencio tras la entrada en prisión de Koldo y Ábalos: «Hay que dar la cara ya y explicar esto»

La llegada a la cárcel de Soto del Real de Koldo García y José Luis Ábalos ayer jueves está levantando ampollas tanto entre los socialistas como en la oposición y en la ciudadanía en su conjunto. En 'Todo es mentira' (Cuatro) han hablado ... en directo con Susana Díaz, senadora del PSOE, que suele colaborar con asiduidad con el programa que presenta Risto Mejide. Hoy, con Pablo González Batista al frente, ha intervenido para compartir sus sensaciones tras las imágenes que se vieron ayer, con el que fuera exministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez y su mano derecha, Koldo García, accediendo a la prisión de Soto del Real.

Susana Díaz ha sido contundente al respecto y no se ha cortado al opinar sobre ello: «¿Que qué sentí ayer al verlos? Yo nunca seré rencorosa, eso es así, pero me causó mucho dolor porque era comprobar cómo ocho años de la historia reciente de este partido han pasado ya por Soto del Real, sus máximos dirigentes, secretarios de organización». La colaboradora ha referido que «la gente lo está pasando mal, están tristes. En las agrupaciones se está sufriendo y no quieren ver más imágenes de ese tipo».

El presentador le ha preguntado qué opinaba de que Pedro Sánchez aún no se haya pronunciado al respecto. Díaz, si bien ha tratado de echar balones fuera, ha terminado siendo clara y mandando un claro mensaje al presidente del Ejecutivo: «Tenemos que dar la cara, dar explicaciones. Salir de nuevo y ganar otra vez las elecciones». Pablo González le ha referido si cree que Sánchez podría volver a ser elegido presidente del Gobierno y ella ha sido igual de contundente: «Sí, no me cabe duda».

El posible «pitufeo» en las Primarias socialistas

Durante la conexión en directo, se le ha tirado a la senadora socialista algún ue otro anzuelo más para ver qué decía. Le han comentado, entre bromas, sobre el 'pitufeo' y qué sabía ella al respecto. Esto a colación de que Koldo haya compartido que las primarias en las que Díaz se enfrentó a Pedro Sánchez pudieron haber sido amañadas mediante un 'pitufeo', con «inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos». Susana Díaz ha salido de la polémica y ha dicho que ella los únicos «pitufos» que conoce «son esos personajes pequeños y azules que salen por televisión».

El tema de las primarias en las que el actual presidente del Gobierno salió triunfador es un asunto sobre el que se le pregunta con cierta frecuencia a la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía. Ella siempre ha tratado de dejar a un lado las polémicas y «buscar siempre lo mejor para el partido».