El menor agredido en una de las «cacerías» de Torre Pacheco: «Tengo miedo y me quiero marchar del pueblo»

Hijo de un hombre de origen marroquí y de una mujer española. Este joven fue apaleado hace unos días en Torre Pacheco. Según relató su madre Keisa en diferentes programas de televisión, lo confundieron con uno de los posibles agresores del jubilado que recibió una brutal paliza el pasado fin de semana en la localidad murciana y habría sido un grupo de ultraderechistas el que le propinó patadas, mientras lo tiraban al suelo, en medio de uno de los revuelos que se han formado en estas jornadas pasadas.

Este miércoles el chico se ha encontrado con un periodista de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) y Sonsoles Ónega ha podido hablar con él. Este ha narrado como sucedieron los hechos y cómo se encuentra en estos momentos. Él, que se siente «tan español como cualquier otro, porque he nacido aquí», recibió golpes en la cabeza, en los oídos» y fruto del estrés y del miedo experimentado no quiere salir de casa. «Llevo 24 horas metido en casa. Estoy atemorizado. Me da miedo que me encuentren por ahí y vuelva a pasar lo mismo», ha apuntado el joven. Tiene apenas 16 años y estos sucesos le han marcado para siempre.

Su madre así lo refirió en el mismo programa, donde puso el foco en esas personas que están dejándose llevar por bulos y mentiras. Lo ocurrido le ha generado pánico por la situación: «Me quiero marchar del pueblo, me iría hasta de España. Yo soy una persona como cualquier otra, no entiendo, y tengo amigos de todas las nacionalidades, españolas, marroquíes, ecuatorianos, da igual de donde vengan».

El periodista que lo entrevistaba desde Torre Pacheco ha querido comentar con Sonsoles Ónega que el chico tenía «lágrimas en los ojos, está muy emocionado». Sobre quienes llevaron a cabo esa agresión, todavía no se sabe nada al respecto. La madre del chico lo ha denunciado ante la policía y en estos momentos probablemente estén desbordados por cuanto acontece en la localidad.

En plató se han quedado chocados al conocer el testimonio de esta persona. Según se informa desde la localidad murciana, la intensidad de las manifestaciones y los disturbios empiezan a disminuir. Son ya cinco noches complicadas y ahora se afronta la sexta, con refuerzo de efectivos y con la esperanza de que todo vuelva a la normalidad, el gran deseo de la mayoría de vecinos de Torre Pacheco.