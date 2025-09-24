Melody olvida el «erre que erre» de Sonsoles y le concede la entrevista que le pedía: «Ahora entiendo qué pasó tras Eurovisión»

Melody ha pasado unos meses complicados. Tras su paso por Eurovisión se generó un auténtico tsunami mediático, con todo tipo de comentarios y especulaciones sobre cómo se había tomado la cantante el quedar penúltima en el concurso. Para dar 'su verdad' se organizó una rueda de prensa televisada en RTVE donde ella explicó lo sucedido, cómo había vivido el certamen, tanto las preparaciones previas como lo que vino a posteriori, y en ese encuentro la artista sevillana tuvo palabras para la presentadora de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3): «Para Sonsoles, que le encanta el erre que erre. Ay, mi Sonsoles, que le gusta…».

Entonces, la misma presentadora, Sonsoles Ónega, daba la réplica a la intérprete desde el plató: «Nos ha caído un zasca sin comerlo ni beberlo». Es por ello especialmente significativo que la reaparición de Melody ante las cámaras de televisión y para sentarse a conceder una entrevista muy buscada, según ha referido la periodista: «Llevo detrás tuya, ¡desde que tienes 10 años!». «Siempre lo hemos ido retrasando pero no hemos podido venir», le ha contestado la cantante. Esta ha aprovechado para dejar claro que iba «sin cobrar nada ni dando una exclusiva, que mira que me han llamado de todos los sitios pero yo hago música y Eurovisión ha sido un momento, que ahora estoy en 'La Voz Kids'».

Sonsoles Ónega la miraba mientras realizaba estas afirmaciones y es ahí que Melodía, la artista de Dos Hermanas, ha templado los ánimos: «Lo digo, Sonsoles, por todo el cariño y respeto que te tengo. Para mi es importante que el público sepa que no vengo haciendo ningún tipo de exclusiva. Yo a lo que me dedico es a llenar vuestras casas de música y de baile».

Minutos antes Ónega había dado paso a un vídeo donde se resumían las polémicas en torno al certamen de música. Tras hablar con la intérprete y compositora y conocer algo más de ella, Sonsoles Ónega ha roto una lanza a su favor, a raíz de recordar ese momento en el que Melody defendió irse unos días a casa tras volver de participar en el concurso: «Conociéndote, ahora entiendo qué es lo que pasó tras Eurovisión, conociendo a la persona. Si quieres parar, ¡pues para!». Y es que durante los minutos previos, Melody ha transmitido la importancia que da a su familia, que siempre la ha apoyado, y ha tenido también palabras de cariño para El Fary, que fue su descubridor: «De él aprendí la importancia de ser natural, de ser uno mismo, y mostrarnos al público tal cual somos».