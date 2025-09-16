Melody y Leire Martínez fichan por 'La Voz Kids'

'La Voz Kids' renueva su equipo de cara a la próxima temporada. El 'talent show' musical presentado por Eva González, líder y lo más visto de las noches de los sábados en su pasada edición con una media de 13,2% de cuota de pantalla y más de un millón de espectadores, se refuerza con la incorporación de Ana Mena, Luis Fonsi y Antonio Orozco, que se unirán a Edurne como 'coaches' del programa de Antena 3.

No es la única novedad del formato, que consiguió superar a sus competidores con una ventaja de casi tres puntos sobre su rival directo. 'La Voz Kids' buscará a la mejor voz de España con una nueva plantilla de asesores.

Según ha podido saber ABC en exclusiva, el programa de música, actualmente en fase de grabaciones y cuyo estreno está previsto para el año que viene, incorpora a la nueva edición a los cantantes Melody, Becky G, Leire Martínez, Becky G y Antoñito Molina, que serán los encargados de ayudar a Luis Fonsi, Ana Mena, Edurne y Antonio Orozco en la elección de sus candidatos para las distintas fases del programa una vez hayan terminado las audiciones a ciegas. En el caso de Melody, la cantante, que comenzó su carrera con solo diez años, regresará a la televisión después de su paso por Eurovisión al haber representado a España en el festival con 'Esa diva'. Leire Martínez, tras su salida de La Oreja de Van Gogh, comienza una nueva etapa en su carrera musical y suma así otro proyecto televisivo además de 'Operación triunfo'.

El formato renueva su plantilla de coaches y asesores con once ediciones a sus espaldas tras la salida de David Bisbal, después de diez años sentado en el sillón, Manu Turizo y Lola Índigo, que ya no estarán tampoco en esta nueva temporada.