Melanie deja boquiabierto al jurado con «la mejor imitación de Shakira de la historia»

La 12ª edición de 'Tu cara me suena' encara su recta final. La décima gala del concurso aterrizó en Antena 3 este viernes 13 de junio con una nueva tanda de eclécticas actuaciones. Yenesi imitó a las Sex Bomb acompañada de tres ex concursantes de Drag Race España, mientras que Ana Guerra se reencontraba co su amigo Raoul, subcampeón de la temporada pasada y amigo de la canaria desde 'Operación Triunfo' para protagonizar la actuación más mágica de la noche: Jasmine y Aladdín.

Por su parte, Goyo Jiménez se transformó en Peret; Mikel Herzog Jr. se metió en la piel de Pitingo; Manu Baqueiro se convirtió en C. Tangana y Bertín Osborne logró una de las mejores actuaciones gracias a los Mojinos Escozíos. Gisela Lladó vivió su primer cambio de género para transformarse en Pedro Capó, Esperansa Grasia hizo lo propio con Connie Francis y, por enésima vez, Melani se reivindicó como gran favorita para ganar.

Tras emocionar a jurado y público al recrear a los 'Los chicos del coro' la semana pasada, a la concursante más joven de todas las ediciones de 'Tu cara me suena' le tocó en esta ocasión imitar a Shakira y la artista valenciana clavó la interpretación de uno de los temas más míticos y complicados de la colombiana, 'Inevitable'.

'Tu cara me suena' sorprende a Melanie por su cumpleaños

«Esto sí que es una barbaridad intergaláctica. Confieso, señores y señoras del jurado, que soy muy fan de Shakira, y estamos ante la mejor imitación de Shakira de la historia, de este y de todos los programas», comentaba entusiasmado Manel Fuentes al término de la grandiosa actuación de la representante española en el Festival de Eurovisión Junior 2019.

Ángel Llácer tampoco podía evitar mostrar su entusiasmo. «Estoy feliz por Shakira, porque si se pone enferma, viene Melani y es que nadie va a notar la diferencia. Van a ir al concierto y dirán: está como nunca. Tienes 30 años menos que Shakira... Imagínate, de aquí a 30 años qué hará esta chavala».

«En otras galas he sacrificado tu 12, porque siempre te los has merecido, gala tras gala no has fallado, pero los he querido repartir. A partir de aquí ya, no tienes rival. Eres un descubrimiento para mí, y a la primera que saques álbum, yo soy la primera que me lo llevo. El mejor termómetro de esto es mirar las caras de todas. Shakira tiene 3200 ingredientes y no te has quedado con ninguno en la cartera. Lo haces muy bien, pero no solo eso, lo haces sublime y eso es complicado para el jurado», agregaba Chenoa a la valoración.

Acto seguido, Melanie recibía una sorpresa de parte de 'Tu cara me suena'. Y es que no es solo la benjamina absoluta del formato, sino también la única menor de edad. De hecho, hace unos días el programa paralizaba las grabaciones para que pudiera presentarse a la PAU.

Con motivo de su cumpleaños 18, que celebró el 10 de junio, el 'Cumpleaños feliz' de Parchís empezó a sonar en el plató y Florentino Fernández aparecía con una tarta. La joven soplaba las velas y pedía un deseo justo antes de festejar la mayoría de edad con sus compañeros.