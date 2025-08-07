Un médico advierte sobre las consecuencias de las altas temperaturas: «El calor acorta la vida hasta dos años»

En plena ola de calor, se advierte a la ciudadanía cómo combatir las altas temperaturas. Se generan dificultades a la hora de dormir, se descansa peor, se experimenta malestar general… Todo esto tiene una serie de efectos negativos en la salud de las personas, tal y como se ha explicado en 'TardeAR' (Telecinco), donde han contado con un médico que ha querido poner de relieve cómo afecta el calor y de qué manera contrarrestar esas consecuencias que conlleva la climatología durante el estío.

El doctor David Céspedes ha sido el profesional con el que ha hablado Verónica Dulanto, en conexión en directo. Este ha hablado alto y claro: «El calor acorta la vida hasta en dos años». Parece exagerado pero hay una explicación científica tras esto y en la conversación que ha mantenido con la presentadora ha justificado tal afirmación. Céspedes ha referido cuatro puntos claves para comprender lo que ocurre: «primero se ponen los pulmones en riesgo, pues el calor nos hace envejecer antes; por otra parte, se sobrecarga el corazón, al haber un mayor esfuerzo, pues eso genera que este falle antes de lo que debería en una persona con una salud media; el cerebro es el otro gran perjudicado, pues con las altas temperaturas se ve perjudicado el descanso, se duerme menos y peor, y eso acaba produciendo un deterioro precipitado; por último, los riñones, que se vuelven especialmente vulnerables por el riesgo de deshidratación».

Verónica Dulanto ha querido que el médico experto diera algunos consejos para plantar cara a estos efectos nocivos de las alzas en los termómetros. Teniendo en cuenta que la alerta por altas temperaturas en plena ola de calor se van a prolongar hasta el martes próximo, es importante tener en cuenta pautas para sobrellevar mejor estos días complejos. Céspedes ha comentado que «es fácil pero que hay que tenerlo muy en cuenta y llevar a cabo las pautas que damos los especialistas y el personal sanitario, para evitar sustos».

Como recomendaciones, tratar de mantener las viviendas cerradas, con persianas bajadas, para evitar que el calor que pueda estar haciendo fuera entre a la vivienda. Hidratación continua, tratando de beber agua y cuidar de losmayores y de los pequeños, que son los más vulnerables. A esto, evitar estar a pleno sol y sin protección en las horas más complicadas, en torno al mediodía. Si siente síntomas de fatiga, mareos o vómitos, ponerse en contacto con personal sanitario o ir al centro de salud más cercano, para evitar sufrir un golpe de calor.