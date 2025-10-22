Suscríbete a
El programa de Ana Rosa

Máximo Huerta revela el 'regalo envenenado' que dio a su sucesor tras salir del Gobierno de Sánchez

El colaborador sorprendió en el matinal de Telecinco con su confesión

Sale a la luz el «demoledor audio» de Andy contra Lucas: «Decía unas barbaridades y unos insultos...»

Máximo Huerta ha revelado en 'El programa de Ana Rosa' el 'regalo envenenado' que le dejó a su sucesor al frente del Ministerio de Cultura.
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Este lunes, Nicolas Sarkozy expresidente de Francia, entraba en prisión y todas las cámaras seguían este insólito momento. Así, mientras en 'Espejo Público' (Antena 3) realizaban una gran cobertura y Susanna Griso desvelaba el requisito que Sarkozy le impuso cuando lo entrevistó en el ... matinal; en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) abordaban el asunto en 'El aperitivo', la sección más relajada. De hecho, tan distendida era la conversación que Máximo Huerta, colaborador, se lanzó a revelar el 'regalo envenenado' que le dejó a su sustituto cuando dimitió al frente del Ministerio de Cultura del Gobierno de Pedro Sánchez.

