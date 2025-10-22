Máximo Huerta revela el 'regalo envenenado' que dio a su sucesor tras salir del Gobierno de Sánchez

Este lunes, Nicolas Sarkozy expresidente de Francia, entraba en prisión y todas las cámaras seguían este insólito momento. Así, mientras en 'Espejo Público' (Antena 3) realizaban una gran cobertura y Susanna Griso desvelaba el requisito que Sarkozy le impuso cuando lo entrevistó en el ... matinal; en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) abordaban el asunto en 'El aperitivo', la sección más relajada. De hecho, tan distendida era la conversación que Máximo Huerta, colaborador, se lanzó a revelar el 'regalo envenenado' que le dejó a su sustituto cuando dimitió al frente del Ministerio de Cultura del Gobierno de Pedro Sánchez.

'El programa de Ana Rosa' entraba en la fase más distendida del matinal de Telecinco, cuando Ana Rosa Quintana y sus colaboradores abordaban la entrada en prisión de Nicolas Sarkozy.

«A mí siempre el apoyo que siempre me chirría aquí en España o en Francia es el de las beatas fieles que están aplaudiendo a alguien que está condenado. Todo ese beaterío alrededor de alguien que acaban de condenar, cuando aquí también se aplaude y 'el estoy contigo' en casos de cualquier color», señalaba Máximo Huerta que ponía el foco en los libros que Sarkozy se había llevado a la cárcel y esto le servía para hacer una inesperada revelación ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa'.

«¿Sabes qué libro le di yo cuando salí del lugar (del Gobierno?», apuntaba el colaborador de 'El programa de Ana Rosa'. «Detesto la gente que hace así», añadía el tertuliano haciendo el gesto de poner comillas. «Pues, bueno, cuando me fui de allí y me marché a otra cárcel que era mi casa, al ministro posterior que hubo, que en paz descanse, le regalé 'Paraíso inhabitado', también con la misma intención que se ha llevado, pero no lo entendieron y dijo que era muy bonito», desvelabaMáximo Huerta entre risas. «Pero, ¿ese ministro sabía quién era Ana María Matute?», le replicaba Ana Rosa Quintana.