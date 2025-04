Máximo Huerta 'dispara' a un peso pesado de 'Supervivientes': «Como concursante me sobra»

'Supervivientes' sigue su curso en Telecinco y ya está puesta toda la carne en el asador. Los participantes más fuertes ya se sabe quiénes son, los grupos están hechos y amistades como enemistades están puestas sobre la mesa a falta de posibles giros de guión de última hora en función cómo siga el discurrir del 'reality'. Así, tras la gala de anoche, este lunes en 'El programa de Ana Rosa' se ha analizado la última hora ocurrida en Honduras y Máximo Huerta, colaborador del matinal de la cadena de Mediaset, se ha mostrado muy beligerante con uno de los 'pesos pesados' del concurso.

'El programa de Ana Rosa' llegaba a su franja más distendida con 'El aperitivo'. Así, ya en la recta final del matinal 'Supervivientes' se hacía con el protagonismo del matinal, que ponía el foco en el castigo que habían recibido Montoya, Anita y Carmen Alcayde tras saltarse las normas del 'reality'.

«El castigo es al revés, meter a Carmen en una jaula y directamente a ellos dos dándole de comer», espetaba Máximo Huerta, que ya anteriormente había soltado alguna pulla a la concursante de 'Supervivientes'.

«¿Qué te ha dado a ti con Carmen?», le preguntaba Ana Rosa Quintana que se había dado cuenta de los 'dardos' durante la tertulia de Máximo Huerta a Carmen Alcayde. «Es que Carmen me molesta en esta relación de serie turca», afirmaba rotundo el tertuliano de 'El programa de Ana Rosa' que explicaba sus razones. «Porque ellos dos, que en el fondo es una serie turca de amor y desamor, Carmen es la celestina entrando ahí», exponía el escritor que seguidamente le dejaba un 'recado' a la participante de 'Supervivientes': «¡Chica, sal de plano!».

Noticia Relacionada Alfonso Arús cuestiona la imparcialidad de Eurovisión tras la última actuación de Melody Mari Carmen Parra «Confío relativamente», señaló el presentador tras poner sobre la mesa el aspecto clave a la hora de las votaciones

Sin embargo, estas no fueron las únicas palabras que Máximo Huerta le dejó a la concursante de 'Supervivientes', ya que no dudó en sentenciarla. «Yo a Carmen la adoro, pero como concursante me sobra», aseveraba el colaborador de 'El programa de Ana Rosa'. «Me sobra en la relación de amor, es como si estuviera Romeo y Julieta y Carmen Alcayde en medio. Con amor a Carmen», zanjaba el tertuliano sobre este peso pesado de la edición.