Máxima tensión entre un okupa muy violento y 'En boca de todos': «Espero que las fuerzas del orden tomen cartas en el asunto»

«Me han dicho que me iban a dar una paliza», recordaba a punto de derrumbarse el propietario de la vivienda okupada en el programa de Nacho Abad

Un equipo de 'En boca de todos' y el propietario de una casa han vivido un momento de gran tensión con unos okupas.
Mari Carmen Parra

'En boca de todos' (Cuatro) ha vuelto a ver cómo la grabación de un reportaje sobre okupación se le complicaba. Así, el equipo del programa de la cadena de Cuatro, junto al propietario de la vivienda okupada, han tenido que marcharse del ... lugar ante las graves amenazas que han recibido por parte de los okupas.

