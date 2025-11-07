Máxima tensión entre un okupa muy violento y 'En boca de todos': «Espero que las fuerzas del orden tomen cartas en el asunto»

'En boca de todos' (Cuatro) ha vuelto a ver cómo la grabación de un reportaje sobre okupación se le complicaba. Así, el equipo del programa de la cadena de Cuatro, junto al propietario de la vivienda okupada, han tenido que marcharse del ... lugar ante las graves amenazas que han recibido por parte de los okupas.

«Quiero tener esperanza en que el próximo 31 de diciembre no se prorrogue el decreto de la vulnerabilidad que usan los okupas y los inquiokupas para robar las casas a sus verdaderos propietarios», introducía Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos'. «Creo en la propiedad privada y creo que hay que respetarla. A Daniel no se la han respetado, es padre de un bebé, no tiene a dónde ir, está desesperado porque un violento okupa se ha hecho de su piso y del edificio, y no hablamos de una segunda residencia, sino de su puñetero piso», explicaba el conductor del espacio que seguidamente conectaba con su reportera que le relataba el tenso momento que habían vivido en Loranca de Tajuña (Guadalajara).

«Pues, hemos llegado esta mañana a este edificio, en principio parecía que todo iba bien, pero fíjense en la violencia con la que actúan estas personas que de un momento a otro ha salido una tercera persona y nos ha amenazado físicamente no solo a mí, sino también a mi compañero el cámara, le ha dicho literalmente que o nos íbamos de ahí o iba a buscar un palo», narraba la periodista a Nacho Abad. «He intentado a hablar con él, ha entrado a por el palo y fíjate lo que me decía: 'sé que si os rompo cámara y os doy con este palo, sé que no va a pasar nada porque voy a entrar en el calabozo y a la mañana siguiente voy a estar aquí, por lo que hemos decidido irnos», manifestaba la reportera de 'En boca de todos' que hacía público el hostil momento que había vivido con el okupa.

Una situación que también había experimentado el dueño de la casa okupada. «Lo mismo que a vosotros, nos hemos tenido que salir de ahí porque la cosa se estaba complicando y se ha puesto bastante fea», afirmaba el invitado del programa de Cuatro que completamente desesperado hacía un llamamiento a las autoridades.

«Me han dejado claro (los okupas) que no puedo volver a ese pueblo y espero que las fuerzas del orden tomen cartas en el asunto porque esto no sé a dónde estamos llegando», indicaba el propietario okupado que se derrumbaba al recordar el violento momento que había vivido junto a su bebé. «Me han dicho que si no llego a estar con el bebé, me hubieran dado una paliza», aseguraba el invitado de 'En boca de todos'.