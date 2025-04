Mascar chicle… ¿adelgaza?: Boticaria García sorprende con su respuesta

La divulgadora ha estado en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para tratar una de las preguntas que más remiten a la redacción del programa: comer chicle, ¿adelgaza? La respuesta de Boticaria García, que ya tiene su sección fija en el espacio que presenta Sonsoles Ónega, ha sorprendido notablemente tanto a esta como al resto de colaboradores, que probablemente cambiarán su actitud cuando vean este producto en los lineales de los supermercados o en kioscos.

Y es que la respuesta de Marian García, la popularmente conocida como Boticaria García, ha sido contundente: «No adelgaza como tal pero si es un gran aliado, porque genera saciedad». Lo ideal, ha continuado refiriendo, es comerlos «sin azúcar, con edulcorantes» y ha advertido que «no generan inflamación. Lo que hace que nos hinchemos es la comida, sobre todo si comemos mucho azúcar».

Boticaria García ha desvelado así esa gran duda, sobre si mascar chicle adelgaza. Ha recomendado que, si nos decidimos a comprar estos artículos, lo mejor es, por supuesto, sin azúcar, con edulcorante y con «xilitol, que ayuda a combatir a las bacterias, a mantenerlas a raya, y así facilitan la prevención de las caries».

Sonsoles Ónega ha aprovechado para preguntar un detalle a la experta en nutrición y dietética: «A ver, Boti, que me dice mi directora que te pregunte si las personas con dentadura postiza también pueden comer chicles». García le ha dado la solución a esa cuestión: «Hombre, a ver, eso dependerá del grado de agarre. Yo realmente no lo recomendaría, sobre todo si la dentadura no está especialmente bien fijada».

Boticaria García ha aprovechado su presencia en plató para volver a recomendar que la clave está en llevar una alimentación sana y equilibrada. «Es importante evitar los alimentos ultraprocesados, porque ellos son los principales causantes de esa hinchazón que comentamos, de las grasas y del malestar», ha compartido con la audiencia.

Actualmente en el mercado se encuentran numerosas opciones de gomas para mascar, de chicles. Los hay con azúcar, sin azúcar… Boticaria García ha apuntado que, hasta los que tienen azúcar, son menos 'dañinos' que comer bollería industrial, con rellenos de chocolate, pastas, cremas «y todo eso». Por supuesto, siempre es clave simultanear la alimentación sana y equilibrada con practicar ejercicio de manera habitual. De esto suele comentar con frecuencia en su participación tanto en el programa de Sonsoles Ónega como en otros espacios televisivos en los que suele aparecer para dar respuesta y consejo a algunas dudas y circunstancias que nos rodean en el día a día.