Suscríbete a
ABC Premium

 

Marta Sánchez confiesa en 'El Hormiguero' su mayor obsesión de belleza: «Tendré 200»

La artista madrileña celebra cuatro décadas en la música con el lanzamiento del álbum '40 años 1985-2025'

La vida personal de Marta Sánchez: su hija Paula, un drama familiar y un novio empresario nueve años menor

La canción de Marta Sánchez que no siente igual: «40 años de carrera dan para mucho pudor»

Marta Sánchez en 'El Hormiguero
Marta Sánchez en 'El Hormiguero Antena 3

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Marta Sánchez cumple 40 años de trayectoria profesional. En 1985 entró a formar parte del grupo Olé Olé, saboreando por primera vez un éxito que no ha parado de cosechar con temas como míticos como 'Desesperada' o 'Soy yo'. Para celebrarlo, ... la madrileña lanza '40 años 1985-2025', un disco donde incluye 40 éxitos de su repertorio y otros 40 temas inéditos. Calentando motores en la víspera del lanzamiento del álbum, lo presentó en 'El Hormiguero' este jueves 20 de noviembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app