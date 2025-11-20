Marta Sánchez confiesa en 'El Hormiguero' su mayor obsesión de belleza: «Tendré 200»

Marta Sánchez cumple 40 años de trayectoria profesional. En 1985 entró a formar parte del grupo Olé Olé, saboreando por primera vez un éxito que no ha parado de cosechar con temas como míticos como 'Desesperada' o 'Soy yo'. Para celebrarlo, ... la madrileña lanza '40 años 1985-2025', un disco donde incluye 40 éxitos de su repertorio y otros 40 temas inéditos. Calentando motores en la víspera del lanzamiento del álbum, lo presentó en 'El Hormiguero' este jueves 20 de noviembre.

«Es un disco que recopila todos los éxitos más importantes de mi carrera. Y en otro de los vinilos se encuentran todas las canciones nuevas que presento también, que son más en el CD porque caben. El vinilo tiene una capacidad más limitada», explicó la artista, que enseñó al público una edición especial con un beso suyo marcado. «Universal no lo sabe, pero besé 110. Quería que besara 40 y 40, y besé 110», confesó.

A Motos le entró curiosidad por saber qué se siente al besar 110 veces algo. «Se te cansa un poco el morro. Pero a mí siempre me ha gustado mucho besar», comentó, a lo que el presentador añadió que «es como estar en ‘La isla de las tentaciones’». Eso sí, en la misión gastó tres barras de labios, aunque no le importó porque, desveló, «tengo enfermedad por ellas». Calcula que «tendré 200». «Y Fede, mi pareja, siempre me dice, ‘¿pero para qué quieres una más si son todas del mismo color?’ Es que me obsesiona este color».

El tema que descartó y cantó Edurne en Eurovisión

Después, el presentador recondujo la entrevista hacia el motivo de la visita de Sánchez, quien contó los detalles de 'Abrázame’ primer single del álbum. Compuesta por Tony Sánchez-Ohlsson, el autor de la canción de Pastora Soler de Eurovisión ,‘Quédate conmigo’, «la escribió para mí hace como 15 años», señaló la cantante.

.@Martisima_SoyYo nos presenta su nuevo disco '40 años 1985-2025', que sale mañana #MartaSánchezEH pic.twitter.com/zjy232tIJz — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 20, 2025

Pero no la sacó entonces; de hecho, se popularizó en 2015, cuando Edurne la defendió en el Festival de la Canción de ese año. «La grabé, y por tonta no me di cuenta de lo grande que era y la dejé apartada. Y claro, la oyeron más artistas y como es un pedazo de tema, pues lo sacaron. Sin embargo, como muchas veces pasa en la música, aunque alguien haya hecho una canción, otro artista la vuelve a versionar, y de repente, pasan cosas bonitas y cosas grandes, que es lo que espero que pase si el público me apoya».