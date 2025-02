Carmen Nadales, a voz en grito con Marta Peñate en el estreno de '¡Vaya Vacaciones!' por una broma sobre su virginidad

Makoke y su hijo, Javier Tudela; Aguasantas Vilches y su pareja, Juanjo Peña; Marta Peñate y su novio, Tony Spina; Cristina Porta y su amigo, Jorge Pérez; Carmen Nadales y su expareja, Rafa Martínez;Luna Zacharías y su hermano, Álex; Isabel Hurtado y su hija, Miriam Corregüela; y la pareja de influencers Carmen Pina y Rubén Shan son los protagonistas de '¡Vaya vacaciones!', el nuevo 'reality' de Telecinco. Este jueves 6 de julio arrancó la aventura de los 16 famosos que viajaron a Villa del Mar (República Dominicana) creyendo que disfrutarían de unos idílicos días de descanso.

Lo que no sabían que en el paraíso les esperaban intensas jornadas laborales, pruebas y compañeros con una personalidad explosiva. Tan explosiva que acababan de poner un pie en la villa y ya han surgido los primeros roces en la convivencia incluso antes de iniciarla.

Enzarzadas la primera noche

El lío se montó entre Marta Peñate y Carmen Nadales en cuanto los ex concursantes de 'Secret Story' llegaron y se estaban presentando al resto de sus compañeros. Peñate soltó un «¿esto no era para famosos?», un comentario que no sentó nada bien a la andaluza.

Cuando Nadales le pedía cuentas, la canaria no se cortaba un pelo en decirle lo que pensaba de ella. «Lo que he visto de ti no me ha gustado, igual que de él no tengo nada malo que decir. No me ha gustado, pero nada. No me gustó tu primer reality ni el último al que fuiste. A lo mejor me equivoco y es una sensación, pero me pareces como soberbia, prepotente». «Estuviste con un chico de 'La isla de las tentaciones' y le dijiste 'a ti lo que se te da bien son las tentaciones'. Me pareció un comentario feo», continuaba, haciendo referencia a la estancia de Carmen en el pisito de 'Solos'.

«Nos pusieron una prueba y dije que no quería que se me relacionase mucho porque había mucho mamoneo», se justificaba entonces la concursante de 'La casa de los secretos'. Pero su argumento alteraba todavía más a la subcampeona de 'Supervivientes 2022'.

A la mañana siguiente, Luján Argüelles les preguntaba por el conflicto y seguía la tensión. Nadales afirmaba que se sentía atacada, pero que «no tengo ningún problema con ella». Peñate contraatacaba insistiendo en los comentarios de menosprecio de sus compañeros.

Aunque el segundo asalto del conflicto estalló por la noche. Durante la cena, Jorge Pérez hacía un comentario jocoso sobre el secreto de Carmen en 'Secret Story', que era virgen. Marta siguió con la broma, preguntándole si lo seguía siendo y si le había entrado «el palo de hoy», haciendo referencia a la prueba de inmunidad realizada durante el día. «Y a ti qué te importa», contestaba la ex pareja de Rafa también con humor. Pero la broma le pareció de mal gusto, acusándola de mofarse y de que «eres tú la que vienes con maldad».

A Peñate le pareció que se estaba victimizando. «Eres muy falsa. Estabas esperando este momento para tergiversar. Por mi madre que se muera que estaba en plan coña», insistía. El comentario que siguió de la boca de Carmen, «pues que se muera tu madre que no lo estabas», terminó de desatar otra tremenda discusión en la villa.