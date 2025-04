Marta, de 'Masterchef 11', última expulsada tras ser repescada

Entre cuatro aspirantes estaba la expulsión de la entrega número 20 de 'Masterchef 11'. Jorge Juan, Jotha, Ana y Marta compitieron con un postre de chocolate en forma de 'árbol' por su permanencia en el concurso de cocina que La 1 de TVE emite cada lunes y martes (22.35). Finalmente, los jueces de 'Masterchef 11' decidieron que la emprendedora de 47 años Marta Alguersuari, hermana del ex piloto de Fórmula 1 Jaime Alguersuari, fuera la expulsada número 20 tras haber sido repescada.

Marta bautizó a su último plato en 'Masterchef 11' como 'El árbol de la vida' por «el sacrificio y la lucha». Samantha Vallejo-Nágera le comentó a la aspirante haberla visto superada y esta reconoció el bajón que había sufrido durante el cocinado. Jordi Cruz criticó que no hubiera seguido la receta al pie de la letra. «No me esperaba tu rendición», le espetó. «No me he rendido. Soy una persona superluchadora», se defendió ella. «Has dejado 15 minutos por trabajar», argumentó Jordi Cruz.

De los cuatro aspirantes al borde de la eliminación, el mejor valorado fue Ana, 'la jabalí' (un mote que le había puesto Luca). El siguiente concursante salvado por el jurado fue el 'dj' Jotha, así que la expulsión quedó entre el bombero forestal Jorge Juan y Marta. «Marta, empezaste con mucha energía, pero tiraste la toalla en un momento», le trasladó Jordi Cruz. «Tu árbol parecía un perchero», sentenció. Finalmente, Pepe Rodríguez anunció quién era el expulsado: Marta. El primer sorprendido fue Jorge Juan, quien reconoció que veía ganadora de 'Masterchef 11' a Marta.

Hoy despedimos a @martamchef11 de la gran aventura de #MasterChef. ¡Gracias aspirante por regalarnos tu talento! Te queremos https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/XGuAzXajE3 — MasterChef (@MasterChef_es) May 30, 2023

El más afectado fue Luca, que pidió bajar a plató para despedirse de su amiga y 'madre'. «Menos pantallas y más personas», le recordó ella al joven. «Marta me ha hecho ver la vida de otra manera», expresó él en el confesionario. Marta, antes de colgar el delantal, también desveló su favorito para ganar: Eneko.