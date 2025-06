Marta López entra en pánico a dos días de su boda: «Me da miedo que deje de quererme cuando se me caiga todo»

Dará el 'sí, quiero' este viernes 27 de junio a Alejandro Huerta y en 'TardeAR' (Telecinco) llevan meses comentando sobre el evento. Primero, poniendo en el foco la lista de invitados de Marta López, algo que a ella no le hizo especial ilusión. De hecho, fruto de esto la tertuliana decidió invitar a Frank Blanco, que no estaba en la lista inicial de personas que quería que estuvieran en su boda. Después comentaron sobre cuánto se le iba a regalar a Marta y a su futuro marido, dejando sin palabras a López al comprobar «lo cutre que sois», según les dijo a sus compañeros de programa.

Finalmente, el vestido de novia. Le dieron un gran sofocón «y un disgusto que no voy a olvidar». Contactaron con el diseñador del modelo, que llegó a afirmar que Marta se había desentendido por completo y que solo se había hecho una prueba del vestido y llegaron a llevarla en pleno directo del programa a hacerse otra prueba del traje. «Vaya como sois, me voy a enfadar», dijo cuando comprobó que lo que querían era meterse en el probador con ella. «Ni de coña», afirmó la tertuliana.

Hoy hay buena nueva, a apenas 48 horas del evento, del que espera que sea «el día más feliz de mi vida». Marta López ha compartido en directo uno de sus grandes temores, una preocupación que está quitándole el sueño en estas jornadas previas al enlace. Ella se lleva 12 años con su pareja. Es decir, Marta es 12 años mayor que él, y le genera temor que «él deje de quererme. Me da miedo que deje de quererme cuando se me caiga todo, no se. Yo se que ahora estoy muy bien pero dentro de 10 años no lo se…».

Tanto Frank Blanco, al frente del programa en solitario esta semana, como Leticia Requejo y otros colaboradores que estaban este 25 de junio con ellos, le han dado ánimos y le han restado importancia a eso. Ella ha comentado también que «si él quiere ser padre, aunque yo no quiera volver a tener hijos, que tengo tres, pues le diré que sí. No le puedo pedir a alguien que convive con los míos que no cumpla ese sueño si lo tiene». Es decir, que podría darse incluso que Marta López anunciara un cuarto embarazo o alternativas para convertir en padre a Alejandro Huerta. Este, según Marta, le ha insistido una y otra vez de que la quiere y que jamás la dejaría. «Me afirma que me va a querer toda la vida, que no se hace a la idea de una vida con otra persona, así que bueno, es un miedo que tengo», ha terminado diciendo.

