Marta López denuncia que ha sido víctima de una estafa: «Entregué las arras para una casa que iba a comprar y el dueño desapareció con el dinero»

La colaboradora ha compartido en directo que lleva meses sin poder dormir por la preocupación: «Llevo tiempo buscando la casa de mis sueños. Creí que la había encontrado pero he tenido que denunciar al propietario porque desapareció con lo que entregamos de arras».

Marta López está siendo protagonista esta semana de momentazos en 'El tiempo justo' (Telecinco). La colaboradora está vendiendo su casa, una lujosa vivienda en una de las zonas más exclusivas de Madrid. El motivo es que está buscando el hogar de sus ... sueños, según ha explicado a Joaquín Prat. Entre los interesados en el inmueble, alguna que otra cara conocida, como la mismísima Alejandra Rubio que llegó a visitar la propiedad de la ex 'gran hermana' hasta en dos ocasiones, pero no ha podido ser. Según ha explicado la hija de Terelu Campos, no le daba «el presupuesto y de momento no va a poder ser».

