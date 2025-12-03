Marron se 'revuelve' contra Pablo Motos por dejarlo «en ridículo» delante de «toda España»

Si hay un colaborador que lleva ya años al lado de Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Antena 3) ese es, sin duda, Jorge Marrón, el encargado de la sección de ciencia. Un espacio en el que cada noche el integrante del programa ... de Antena 3 sorprende a invitados y espectadores con los experimentos e inventos que presenta. Pues bien, este martes el colaborador vivió un momento complicado cuando el presentador lo dejó 'avergonzado'. Una situación al más puro estilo 'tierra trágame' de la que Marron salió 'revolviéndose' contra Motos.

Todo sucedía cuando ya finalizada la entrevista a Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez, Pablo Motos daba la bienvenida al plató a Marron con su sección de ciencia. Así, el colaborador hacía acto de presencia y explicaba el experimento del día. «Queremos hacer una fusión muy localizada. Es decir, queremos que este gran cubito de hielo pase a líquido, pero solo en una zona», comentaba el miembro de 'El Hormiguero' que básicamente lo que quería hacer era atravesar un bloque de hielo con una bola de acero a gran temperatura.

Entonces, cuando Marron se disponía a comenzar el experimento, Pablo Motos le hizo una pregunta. «¿Cómo consiguen que el hielo sea transparente? ¿Lo sabes?», le cuestionó el presentador del programa de Antena 3 que dejaba a Marron sin palabras. «No tengo ni idea, lo pulirán de alguna manera o le echarán algún tipo de producto. Pero, si te digo la verdad, no lo sé», reconoció el colaborador que lejos de quedarse aquí, se 'revolvió' contra el presentador por la pregunta. «Esto me lo podrías haber dicho en el ensayo y me lo habría preparado, pero has decidido dejarme en ridículo delante de toda España», le espetó el colaborador que con sorna se autodefinía como «científico de mierda».

Para finalizar y viendo su 'metedura de pata', Pablo Motos quitó hierro al embarazoso instante. «No tienes por qué saberlo todo», le replicó el presentador de 'El Hormiguero' a Marron que prometió en responderle en el próximo programa.