Mariló Montero se sincera como nunca para hablar de la boda de su hijo: «Era para llorar de principio a fin»

Todo ocurría a la vuelta de la pausa publicitaria previa a 'Más Espejo'. Así, aparecía Gema López, copresentadora de 'Espejo Público', para cebar los temas que tenía en escaleta pero al ver a Mariló Montero optó por cuestionarle por la mediática boda de su hijo.
«He disfrutado mucho porque he sido consciente de todo», comenzaba señalando la colaboradora del matinal de Antena 3. «Se me ha hecho corta la boda. Creo, como dice un amigo, que se tiene que casar cada seis meses los mismos, de la misma forma, con la misma gente, igual», bromeaba Mariló Montero que pasaba a narrar cómo fue la ceremonia religiosa.
«La misa fue ... que era para haber llorado de principio a fin, a mí me emocionó mucho, fíjate ahora me emociono más recordándolo que en el momento que lo viví», apuntaba la colaboradora de 'Espejo Público' que continuaba con su relato. «Pero ver llorar a tu hijo, tan enamorado y ver entrar a Blanca tan enamorada, y mi hijo llorando y controlando su emoción es tan bonito que, de verdad, es como volver a creer en el amor. Es el amor reencarnado en la emoción de mi hijo», manifestaba Mariló Montero sobre la boda de Alberto Herrera ante las cámaras de Antena 3.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete