María Pombo y su bloqueo en redes a colaboradores de 'La familia de la tele': «¡Por ser roja!»

María Pombo, influencer entre las influencers, la reina de las redes sociales, lleva días en boca de 'La familia de la tele' (La 1) y hoy ha sido el punto álgido de esos comentarios, con un testimonio en primera persona que ha sorprendido a los presentadores y colaboradores del programa. Y es que uno de ellos ha explicado que la más mediática de las Pombo la habría «bloqueado» por algo que ocurrió. Tanto la protagonista de la anécdota como el porqué de esto ha dejado en shock a propios y extraños.

La que ha sido objeto de ese «bloqueo» es Inés Hernand, que ha comentado al respecto. Según Hernando, «la Pombo me bloqueó porque ella publicó un contenido sobre un día en su vida y yo le hice un comentario, unas risas, sin más, y acto seguido… ¡me bloqueó!». La presentadora ha apuntado que, en su opinión, podría deberse «igual a que soy una persona progresista. «¡Por roja!», ha sentenciado Alba Carrillo, que estaba entre los colaboradores de la tarde.

María Patiño ha explicado que «María Pombo tiene muchos prejuicios respecto a la prensa del corazón. Es muy elitista y ha tratado con desdén a determinadas personas». Javier de Hoyos ha roto una lanza a favor de esta influencer española, especificando que «en su docureality ha desvelado que es alguien muy tímido, que se pone nerviosa cuando está delante de las cámaras y la prensa». Patiño ha respondido que eso es una cosa y otra «tener poca educación, marcar distancia y tratar a la gente con desdén y con muchos prejuicios, por eso me alegro de su evolución», ha terminado diciendo la 'presidenta' de la comunidad del barrio de Bellavista, en La 1.

Inés Hernand ha puesto el dedo en la yaga y ha explicado que «es una más y que no es la primera influencer en nuestro país, como Alexandra Pereira». Igualmente ha referido que «no tengo ningún problema con ella y no pasa nada por abrazar ciertas personalidades, si ella elige pasar de cierto grupo de gente, pues no pasa nada».

Al escuchar a sus compañeros, Kiko Matamoros ha puesto un apunte a tener en cuenta, y es que él considera que a veces se cae en cierto menosprecio hacia la élite, la gente que está arriba, «como un clasismo a la inversa. «Sí, pero que hay ciertas cosas criticables, como hacer una fiesta en pandemia mientras hay gente que muere en los hospitales», ha terminado añadiendo Hernand.