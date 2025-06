María Patiño, superada frente al próximo adiós de 'La familia de la tele': «Jamás había visto tanta fijación por un programa»

María Patiño, «acostumbrada a estar en programas de éxito», tendrá que asimilar que, según se va conociendo, lo que llegó como un proyecto que la llevaba a ella y a sus compañeros de vuelta a la Primera División del audiovisual probablemente termine siendo el mayor descalabro de su vida profesional. Y es que desde que se supo de 'La familia de la tele' (La 1) este espacio se convirtió en foco de críticas y comentarios que parecían anunciar que esto terminaría siendo la crónica de una muerte anunciada. La audiencia fue evidenciando este pronóstico y los últimos datos que se tienen de seguimiento –con un 5% de share y una duración que apenas supera la hora– van a terminar siendo el tiro de gracia que le de RTVE.

Se apunta, tal y como ha avanzado ABC, que la decisión estaría prácticamente tomada, que la dirección de RTVE tendría claro que hasta aquí han llegado Patiño, Hernand, Albizua, Esteban y compañía. No se sabe cuándo se emitiría el último programa pero parece ser que este se produciría la primera semana de julio, para que el Tour de Francia tomara el relevo.

Teniendo en cuenta que esto es un secreto a voces, aunque ya tiene poco de confidencial, los cabecillas de esta 'familia' del barrio de Bellavista han empezado a pronunciarse al respecto. María Patiño, buque insignia del proyecto, ha sido contundente y ha señalado a quienes han atacado el proyecto desde sus inicios: «Jamás había visto tanta fijación por un programa que aparentemente tampoco está destacando, y eso es llamativo, porque ha habido programas a los que les ha costado estabilizarse igual que a nosotros». Belén Esteban, su amiga y compañera, que ya amagó con irse del clan, siempre más emotiva y emocional que Patiño, también se ha confesado: «Yo lo he pasado mal. No me quería ir definitivamente pero sí quería un momento de decir basta». Y este podría haber llegado…

Otra de las cabecillas del grupo, Inés Hernand, se ha mostrado más conformista con la situación y parece querer agarrarse a eso de aprender de los errores. Hernand ha referido estar «muy agradecidos por la oportunidad» y ha llegado a indicar que no están tan mal: «Nos encontramos en un momento de pequeña estabilidad, estamos intentando enganchar a la audiencia».

RTVE ha tratado de encauzar 'La familia de la tele' desde el primer momento. En este casi mes y medio de emisiones se ha pasado por cambios en el formato, modificaciones en la escaleta y estructura del espacio y han terminado recortando el tiempo en el que María Patiño, Inés Hernand, Aitor Albizua y los colaboradores estaban en antena. Nada parece haber enderezado una trayectoria que en ningún momento ha respondido, al menos en audiencias, a la pompa con la que se presentó un proyecto que prometía llegar para entretener e informar a toda la familia.

