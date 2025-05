María Patiño estalla en directo: «¿Por qué nosotros no podemos hablar de uno en uno y entendernos?»

En 'La familia de la tele' (La 1) todo sigue su curso: se van pisando los turnos de palabras, se suceden las acusaciones de unos a otros, se enfadan, ríen a carcajadas… La vida misma. En el programa de este jueves se ha vuelto a dar una situación complicada mientras se hablaba sobre Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

En un momento determinado tenía el turno de palabra –o algo así– Lydia Lozano, que defendía lo que ella sabía sobre cómo se encontraba el matrimonio. Fue alzando la voz, María Patiño la interrumpió varias veces y finalmente la periodista colaboradora terminó diciendo: «¿Por qué me estás riñendo? ¡Siempre me cortas y nunca me dejas hablar!». Nuria Martín, que estaba con ellas en esta primera parte del programa, ha quitado hierro al asunto: «Bueno, son peleas de familia, no pasa nada. Opiniones diferentes».

Un punto y aparte para seguir con el debate. Por un lado Silvia Taulés afirmando que es difícil «tener un hijo con un marido que siempre está de juerga» y, por otro, Belén Esteban sin ver mayores problemas a esto: «Hay gente que trabaja d noche y tiene hijos y no pasa nada». Entre tanto, de nuevo, Nuria Martín y su «lanza a favor de Íñigo».

En una de estas idas y venidas, María Patiño ha terminado estallando en directo y ha llegado a comentar lo siguiente: «Javier Ruiz, que os salís en 'Mañaneros 360'. Tiene tertulianos y hablan de uno en uno y se entienden. ¿Por qué nosotros no podemos hablar de uno en uno y entendernos igual?». Ni corta ni perezosa, Belén Esteban ha salido al estrado para darle una respuesta que todos han entendido, probablemente incluyendo a la audiencia: «¡Porque lo llevamos en la sangre, María!».

Y sí, esta 'La familia de la tele' sigue demostrando que no la nueva apuesta de RTVE no es 'Sálvame' ni es 'Ni que fuéramos…' pero se le parece bastante. Prácticamente las mismas caras, similares maneras, temas idénticos a los que se trataban entonces con una lista de 'sospechosos habituales' idéntica. Cambia el canal, los recursos y el plató. De Mediaset a «el pisito de Quickie» y de allí el gran salto: el plató del mítico estudio 5 de Prado del Rey y un 'barrio de Bellavista' que está dando más que hablar de lo que esperaban pero no en el sentido que ellos seguramente soñaban…