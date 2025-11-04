Suscríbete a
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

La revuelta

«Hay cosas que no se cuentan»: María del Monte frena a Broncano y se niega tajantemente a responder una pregunta

La cantante y presentadora sevillana ha debutado como invitada en el 'show' de Televisión Española

María del Monte en 'La Revuelta'
María del Monte en 'La Revuelta' TVE

María Robert

'La Revuelta' ha retomado la estrategia de anunciar con antelación los invitados de la semana. Eso sí, a su manera. Tras la visita de Guillermo Gracia, 27 veces campeón del mundo y 15 veces campeón de Europa de natación con tan ... solo 21 años, este martes 4 de noviembre se estrenaba en el programa de Televisión EspañolaMaría del Monte, como anunció David Broncano la noche anterior. Respecto al miércoles, el presentador mantuvo el misterio de las «personas increíbles» que pasarán por el plató del Teatro Príncipe Gran Vía. Por último, el jueves volverá al 'show' Berto Romero por primera vez en esta temporada.

