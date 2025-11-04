«Hay cosas que no se cuentan»: María del Monte frena a Broncano y se niega tajantemente a responder una pregunta

'La Revuelta' ha retomado la estrategia de anunciar con antelación los invitados de la semana. Eso sí, a su manera. Tras la visita de Guillermo Gracia, 27 veces campeón del mundo y 15 veces campeón de Europa de natación con tan ... solo 21 años, este martes 4 de noviembre se estrenaba en el programa de Televisión EspañolaMaría del Monte, como anunció David Broncano la noche anterior. Respecto al miércoles, el presentador mantuvo el misterio de las «personas increíbles» que pasarán por el plató del Teatro Príncipe Gran Vía. Por último, el jueves volverá al 'show' Berto Romero por primera vez en esta temporada.

Presentada por Broncano como la «reina de las sevillanas» y «la Aitana de los años 80», pues su primera aparición en televisión fue en el concurso de talentos 'Gente joven' en RTVE, la visita de María del Monte fue toda una revolución en 'La Revuelta'. Sobre todo, porque compartió escenario brevemente con una Candela Peña muy emocionada por verla.

La artista llegaba desde su residencia en Sevilla capital, también su ciudad natal. Pero tal y como le explicó a Broncano, su nombre proviene del nombre de la Virgen del Monte de Cazalla de la Sierra, el pueblo de su madre, «un lugar precioso donde se respira para tres días» y fue en su día capital de España.

María del Monte fue la gran testigo del legendario ¡Y MODABA!



Historia de la televisión esa señora y ese momento. Y de La Resistencia porque la que dio Broncano con este vídeo #Larevuelta pic.twitter.com/zE7GabR9jq — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 4, 2025

La invitada aclaró que la visita al programa no se debía a ningún proyecto laboral; simple y llanamente, había acudido a pasárselo bien. Como regalo, le entregó al presentador una camiseta con una imagen suya luciendo un mantón con los colores del colectivo LGTBIQ+ para lucirla el Día del Orgullo, una llavero, unas pulseras con la bandera de Andalucía para los colaboradores y un sobre misterioso para el resto del equipo del formato.

La entrevista 'seria' de Broncano a María del Monte

Acomodados en el sofá, el cómico tuvo intención de comenzar «la entrevista seria», pero la conversación se desviaba hacia tipos de plantas alucinógenas. Del Monte negaba más claro que el agua» haber probado nada «por si me gusta». «Y ya a mi edad, con el jamón dado la vuelta…». Ni siquiera de joven, una etapa en la que la cantante se dedicó a trabajar. «Me lo he pasado bien porque escogí una profesión que me encanta, pero fue sin querer. Las cosas me han llegado siempre por casualidad», narraba. También su faceta de presentadora en TVE y en Canal Sur en 'La tarde con María'.

La entrevista finalizaba con las tradicionales 'preguntas clásicas’. Broncano dio con hecho de que con 20 discos de platino la artista poseería un patrimonio sustancial, pero la invitada aseguró que en los primeros años de su carrera firmó «contratos irrisorios». «Con lo que menos he ganado ha sido con los discos», señalaba, sin querer especificar cantidad. Aclaró, no obstante, «que aunque antes tenía más, con el que tengo ahora, tengo bastante», y que prefiere disfrutar el dinero con los amigos a guardarlo, porque «cuando te mueras, te vas a llevar lo puesto».

¿Por qué no hemos hecho toda la entrevista silbando? ¿Pero cómo se le da tan bien a María del Monte? #Larevuelta pic.twitter.com/K6WtQvUU1r — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 4, 2025

Tampoco soltó prenda en la pregunta de las relaciones sexuales. «Hay cosas que no se cuentan, y esa yo no la voy a contar por muy de moda que tú estés y muy mono que seas». El presentador intentó que confesara al menos sobre si había pasado un buen mes, pero la artista lo toreó respondiendo afirmativamente «porque estoy viva». María del Monte reflexionó sobre la importancia de vivir en el presente porque «el pasado genera depresión y el futuro, ansiedad».

«Es verdad que siempre pregunto a la gente lo de follar y nunca si está pasando un buen momento», admitió el jienense. «Eso estaría muy bien que lo preguntaras, lo importante es cómo están», aprobó la sevillana. En este sentido, ella se siente «de 11 sobre 10».