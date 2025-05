María Isabel, sobre sus inicios: «Siempre sentí mi éxito como un juego»

María Isabel sigue llevando por bandera aquello de 'Antes muerta que sencilla'. Ya no es una niña, aunque cuando se menciona la mayoría recuerda al instante a aquella niña menuda e inquieta que conquistó Eurovisión Junior en 2004 con su abanico y sus bailarinas. Ya han pasado 20 años desde aquél espectáculo, varios discos de por medio, una hija pequeña y una vuelta a televisión a lo grande. Y tanto. María Isabel se proclama ganadora de 'Bailando con las estrellas', un formato de estreno en 'Telecinco' que ha llevado a la final a la cantante junto a Adrián Lastra, Athenea y Bruno Vila. «Os juro por mi hija que para nada pensaba que me lo iba a llevar y se lo dije a Adri, porque él se lo merece mucho. Al igual que todos mis compañeros porque hemos estado luchando por lo mismo», gritaba emocionada en el programa.

«Es así, aunque iba con ganas de ganar, no pensaba que pudiera lograrlo», cuenta a ABC tras una gran resaca emocional. La artista no puede negar que iba con ventaja. El arte corre por sus venas y se enfrentaba con compañeros que no tenían ni idea de baile. Aun así, ella reconoce que su evolución ha sido «bestial». «Es ahora cuando me he dado cuenta de la evolución. Era incapaz de hacer unas líneas bonitas con los brazos», asegura.

Cuando la artista se alzó como ganadora de esta segunda edición (la primera fue en La 1), las redes la denominaron como la «justa vencedora». Y lo cierto es que el jurado, conformado por Blanca Li, Antonia Dell'Atte, Boris Izaguirre, Julia Gómez y Gorka Márquez han premiado de ella su transformación en el concurso. También su gracia y salero. «Todos llevamos una María Isabel dentro», gritó Boris Izaguirre.

El baile es algo que le he ha acompañado siempre y es una parte fundamental de cualquier cantante. Su carrera musical comenzó con 9 años, cuando se subió a un escenario de Lillehammer (Noruega), representando a España en Eurovisión Junior y llevando a España la victoria. «Para mi fue todo un juego. Tuve mis vacaciones, mis deberes y mi infancia normal. No sentí que hacía ningún sacrificio», recuerda al pensar en aquellos años. Mantenerse tampoco ha sido sencillo. «Mi carrera ha tenido altos y bajos», reconoce. Pero eso a ella no le importa mientras se pueda mantener y consiga ser feliz.

La artista se ha tenido que enfrentar por primera vez a la distancia de su bebé. «Ha sido sin duda lo más difícil del programa. He participado para que mi hija se sienta orgullosa de mí», indica. La distancia ha sido complicada, pero también las horas de trabajo y la muerte de su perrito. «Fue muy duro, pero ahí también demostramos que somos profesionales y que tenemos que estar al pie del cañón en el trabajo», asegura la artista.

Aunque María Isabel nunca ha dejado de estar presente en la televisión más allá de su faceta como cantante, 'Bailando con las estrellas' es el primer gran formato en el que participa fuera del ámbito de la música. «Ha sido maravillo. Hacía que me quisiera levantar de la cama con ganas». Y aunque ha sido todo un reto, le gustaría seguir con formatos así. «Me encantaría. Tengo unos fans que me apoyan muchísimo y creo que aprendería un montón», cuenta emocionada.