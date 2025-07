María Escario no se corta en criticar públicamente a TVE por lo ocurrido en el directo de la final de la Eurocopa

No pudo ser. El sueño de España en la Eurocopa terminó en pesadilla en los penaltis, aunque el combinado nacional luchó durante todo el partido por hacerse con la victoria manteniendo a los telespectadores pegados a la pequeña pantalla, gracias a la retransmisión de Televisión Española (TVE) que una vez más se volcó con el equipo nacional femenino emitiendo en directo el partido de los partidos. Una cobertura que no estuvo exenta de polémica por culpa de un tremendo desliz del que se hizo eco la mítica periodista María Escario y que no dudó en quejarse públicamente a través de las redes sociales.

Este domingo España tenía una cita ineludible con el fútbol femenino. Alexia, Aitana, o Salma, además, del resto de componentes de la selección española estaban a un partido de ser campeonas de Europa y la expectación por verlas lograr la victoria en la gran final era máxima.

Televisión Española emitía el partido que enfrentaba al combinado nacional contra Inglaterra, su rival histórica, por lo que la cadena pública sabía que la retransmisión tenía todo a su favor para ser lo más seguido de la jornada dominical. Así, TVE comenzaba su cobertura y todo se sucedía con absoluta normalidad.

La final mantenía enganchado al público por los embistes de la selección española y lo competido del partido. Sin embargo, algo ocurrió cuando comenzó la segunda mitad del encuentro. Y es que, como muchos de los telespectadores de TVE se dieron cuenta, cuando las cámaras comenzaron a emitir la segunda parte de la final, el encuentro ya llevaba un par de segundos en juego. Concretamente, el cronómetro marcaba el minuto 45.25 y esto fue motivo de queja por parte de la audiencia del ente público.

Muy mal que @RTVE se haya comido el comienzo del segundo tiempo de una final europea por las promos y la públicidad. Las cosas como son — María Escario (@maria_escario) July 27, 2025

Unas críticas entre las que se encontraba la de una conocidísima periodista. María Escario era una de las personas que estaba viendo la final de España y como el resto de usuarios se percató del desliz de TVE, por lo que no dudó en reprocharles lo ocurrido. «Muy mal que RTVE se haya comido el comienzo del segundo tiempo de una final europea por las promos y la publicidad. Las cosas como son», criticaba rotunda la reconocida periodista en sus redes sociales.