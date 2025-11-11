Suscríbete a
Lista oficial de premios del Sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE

Marc Márquez aparece con su moto en 'El Hormiguero' y deja alucinado a Pablo Motos con lo que le enseña: «¿Qué me estás contando?»

El piloto catalán celebró en el programa su reciente victoria en el Mundial de MotoGP, su noveno campeonato del mundo

Rosalía le regala a 'La Revuelta' de Broncano una victoria histórica

Andy cuenta toda la verdad sobre la separación de Andy y Lucas: «Nos dijimos de todo»

Marc Márquez en 'El Hormiguero'
Marc Márquez en 'El Hormiguero' Antena 3

María Robert

El duelo del 'access prime time' del lunes se saldó con una clarísima victoria de 'La Revuelta'. Gracias al talismán Rosalía,el programa de David Broncano marcó máximo histórico en audiencias, superando ampliamente a 'El Hormiguero'. Con todo, la polémica entrevista a Andy tras la separación de Andy y Lucas ... generó la suficiente expectación como para que el 'show' de las hormigas anotara un aceptable 15.3 % de cuota de pantalla.

