Marc Márquez aparece con su moto en 'El Hormiguero' y deja alucinado a Pablo Motos con lo que le enseña: «¿Qué me estás contando?»

El duelo del 'access prime time' del lunes se saldó con una clarísima victoria de 'La Revuelta'. Gracias al talismán Rosalía,el programa de David Broncano marcó máximo histórico en audiencias, superando ampliamente a 'El Hormiguero'. Con todo, la polémica entrevista a Andy tras la separación de Andy y Lucas ... generó la suficiente expectación como para que el 'show' de las hormigas anotara un aceptable 15.3 % de cuota de pantalla.

Este martes 11 de noviembre el programa de Antena 3 recibió a un invitado cuya visita estaba prevista para principios de octubre, pero causó baja a última hora debido al accidente en el Gran Premio de Indonesia. Se trataba de Marc Márquez, quien en esta ocasión sí pudo celebrar junto a Pablo Motos su última victoria en el Mundial de MotoGP. Con este nuevo título, el piloto suma ya nueve campeonatos del mundo, siete de ellos en la máxima categoría.

Márquez explica por qué tuvo que cancelar la última visita

El invitado se presentó en el plató de 'El Hormiguero' con su moto, la Ducati Desmosedici GP25. El presentador no desaprovechó la oportunidad de que Márquez explicara todos los aspectos técnicos de algunas piezas. «¿Qué me estás contando? Un cohete. Me acabas de dejar alucinado», reaccionó al escuchar el relato sobre cómo funcionan los frenos para que el vehículo no derrape en las curvas al acelerar y no se levante tampoco en la frenada. No en balde, es capaz de moverse a 360 kilómetros por hora.

El de Requena había hecho los deberes y pudo seguir la explicación del catalán. No obstante, «de anatomía de hombro y brazo, ahí no me ganas», bromeó Marc Márquez. A lo largo de su carrera se ha sometido a 10 intervenciones, la última, en octubre pasado. Intentaron durante cinco días no operar para ver si era estable, pero había el riesgo de que cuando bajara la inflamación y la contractura, la fractura se moviera. De hecho, tenía que venir al programa y no pude por la fractura. Lo retrasamos una semana, pensando en venir con el cabestrillo.

Sin embargo, un día se levantó con la clavícula fuera «porque había bajado ya la inflamación y la fractura no era estable». Con lo cual, necesitó pasar por quirófano una vez más. Pese a todo, se muestra optimista de cara a la próxima temporada. «Yo sé lo que tengo en mi brazo, mis doctores también. Mi trabajo esentrenar invierno para que se hable de mis resultados y no de mi brazo. Es lo que voy a hacer este año también», sentenció.