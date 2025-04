Manuel Carrasco clama contra la desmesurada multa por su concierto en el Bernabeu: «Espero que pague Florentino»

Fernando Gil y María Hervás inauguraron el año en 'El Hormiguero', una visita que no pudo hacerle sombra a una Belén Esteban revolucionando 'La Revuelta': el programa de David Broncanoarrancaba 2025 con un notable 17,4% de cuota, mientras que Pablo Motos y sus hormigas moradas anotaban un discreto 13,2%. Para la noche del miércoles 8 de diciembre el espacio de Antena 3 tenía preparado un invitado recurrente que no suele fallar.

Manuel Carrasco regresó al plató de 'El Hormiguero' horas antes del lanzamiento de su nuevo sencillo 'Pueblo Salvaje', un tema que sirve de aperitivo de un próximo proyecto discográfico y de una gira por España, bautizada como 'Salvaje Tour'.

«Es una canción que pelea contra lo establecido», @manuelcarrasco_ nos habla de su nuevo single, «Pueblo Salvaje» #CarrascoEH pic.twitter.com/o6ME92XESn — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 8, 2025

El artista onubense presentó la canción con una emocionante actuación en directo para poner el broche de oro a la entrevista. «Solo digo que quería entrar en un caballo, pero ahora están prohibidos en los platós», reveló Motos para abrir boca, asegurando que se iba a liar.

El lado 'salvaje' de Manuel Carrasco

Acerca de su nuevo trabajo, Carrasco comentó que quiere transmitir un mensaje muy claro, una idea que tenía sobrevolando en su mente de manera inconsciente desde hace mucho tiempo. Por fin vio clara la oportunidad, «imagino que por la experiencia y los años que voy cumpliendo». Para el artista, el disco supone «una vuelta al origen y a lo natural de la vida», por eso su título lo forman dos palabras que consideran «muy fuertes». «El pueblo para mi es cercanía, es sentimiento de pertenencia. Y salvaje, porque vas sin riendas, sin ataduras. Esa es la idea central de lo que va a ser este disco», avanzó.

«Es algo que llevamos todos dentro, nuestro propio interior. Pero es viniendo desde el origen, no está manchado con las cosas de fuera. Quiero reivindicar eso especialmente hora en una época en la que ganan otras cosas, las más superficiales, como las pantallas, las redes sociales… Nos está pasando a todos, el poder está fuera de ti. Estamos intentando todo el rato gustar, conseguir los objetivos de yo no se quién. Nos alejamos de esa parte más nuestra, y creo que es algo que debemos poner encima de la mesa para que seamos un poco más conscientes», prosiguió reflexionando ante un atento Pablo Motos. Este, a su vez no pudo evitar intervenir para recordar que «en este momento se han disparado el consumo de antidepresivos y los suicidios en adolescentes, algo que tiene que ver con una tristeza que, hay que decirlo claro…», dejó caer. «Las pantallas no son gratis, son una droga y tienen efectos secundarios», aseveró el presentador.

🏟️ @manuelcarrasco_ habla de las multas por el concierto que celebró en el Bernabéu #CarrascoEH pic.twitter.com/rgrOfucUn2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 8, 2025

El invitado también habló del multitudinario concierto que dio en el estadio Santiago Bernabéu. En plena batalla judicial por las quejas de los vecinos, el artista reveló que fue multado con 400.000 euros «por exceso de ruido». En concreto, le pusieron tres multas de 150.000 euros cada una. «Dos por los dos días de ensayo y una por el día del concierto».

«No lo entiendo ¿Cómo bajas si el que está en la grada de enfrente te dice 'no te escucho'? En ese momento te debes al público». «Llama a Laporta», bromearon Trancas y Barrancas. «Espero que pague Florentino», zanjó el cantante, que confirmó que ha recurrido.