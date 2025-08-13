Manu sorprende a los invitados de 'Pasapalabra' con una enorme promesa: «Si gana...» El madrileño ha querido tener un gesto muy generoso con Alfred García e Isabel Moreno, sus compañeros de equipo

'Pasapalabra' continúa al pie del cañón este verano en las tardes de Antena 3, regalando a los espectadores unas entregas cargadas de adrenalina y emoción. Este miércoles 13 de agosto Alfred García, que se reencontraba con Roberto Leal después de siete años, ponía el broche de oro a la participación de los cuatro invitados haciendo lo que mejor sabe: deleitando al público con su exquisita sensibilidad artística y su enorme talento musical. A capella, interpretó uno de los temas que compone su último disco titulado 'T'estimo es Te quiero'.

El cantante catalán, así como José Lamuño, Cecilia Gómez e Isabel Moreno, han acompañado a Manu y Rosa durante tres tardes en su titánica pelea por el bote de casi dos millones de euros. Gracias a la contribución de sus respectivos equipos, ambos concursantes llegaron al 'Rosco' muy igualados en segundos: 140 y 130, a favor del madrileño.

Manu y Rosa vuelven a empatar en un igualado 'Rosco'

Tanto es así que Manu quiso mostrar su agradecimiento con su equipo en forma de promesa. «Nos ha dicho que si hoy gana, nos lleva de viaje con él», reveló Moreno al inicio de la tarde. El destino era sorpresa, García tenía pensados unos cuantos destinos.

¡Ha sido un placer ser el primero en cantar en catalán en @PasapalabraA3!

Gracias, @RobertoLealG, y a todo el equipo por hacerme disfrutar tanto estos días. Hasta pronto. 💙 https://t.co/xUGMZL8Qih — alfredgarcia (@alfredgarcia) August 13, 2025

Los dos arrancaron la prueba firmes y cautelosos. Ninguno se atrevió a arriesgar esta vez y se conformaron con un empate a 22 aciertos. Por 55º vez de los casi 200 programas que llevan de duelo quedaron en tablas, una estadística que refleja que cualquiera podría llevarse el premio.