Manu Sánchez confiesa el 'trastorno' con el que convive: «A esto no te acostumbras nunca»

Sonsoles Ónega ha tenido doblete esta tarde en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), doblete de presentadores de informativos, uno en plató, Vicente Vallés, y otro en conexión en directo, Manu Sánchez. Este último ha compartido con la presentadora el trastorno que padece, una situación que él ha sabido capear pese a referir que «a esto no te acostumbras nunca». Y es que el periodista que está al frente de 'Noticias de la mañana' podría incluirse en los alrededor de cinco millones y medio de españoles que sufren insomnio crónico, en su caso a consecuencia de su trabajo.

Y es que para arrancar el programa por las mañanas y dar los 'buenos días' a la audiencia de Atresmedia con la actualidad de la jornada, Manu Sánchez pone el despertador a las 3.30 de la madrugada. «¿Y tú cuando duermes, Manu?», le ha preguntado Sonsoles. Él le ha respondido con una sonrisa: «Pues cuando puedo, Sonsoles, cuando puedo, duermo cuando puedo». Para 'tranquilizar' a la presentadora ha compartido con ella su rutina de sueño y ese «hago lo que puedo».

«Llevo cinco años haciendo las noticias de la mañana. Lo que hago es dormir en dos siestas. Cuando acaba Vicente (Vallés) intento dormirme. Intento ver a Vicente por motivos profesionales y por puro interés. Después tengo una última reunión con mi equipo, que está trabajando por la noche preparando el programa. Sobre las 10 o 10.30 de la noche logro conciliar el sueño y me despierto a las 3.30. Bueno, nunca suena el despertador», ha explicado.

Tras el directo del matinal, esa «segunda siesta»: «Llego a casa y me tomo un buen desayuno, como si no hubiera un mañana, un desayuno americano. Me echo esa otra siesta de hora y media o dos horas, no logro dormir más». Y en todo esto, imprescindibles las rutinas: «Mi vida está llena de ellas. Para conseguir que estas pocas horas que duren no me afecten demasiado eso es fundamental. Hago deporte, que para mi es fundamental y lo recomendaría a todo el mundo. Y así más o menos sobrevivo», ha terminado diciendo.

Sonsoles Ónega ha contado en directo con una psicóloga experta en insomnio que ha dado varios de esos consejos que ha referido el presentador de 'Noticias de la mañana' (Antena 3): «El sueño se fabrica desde que despertamos». Celia García ha recomendado así lo que ya citaba Manu Sánchez: «Hay que exponerse a la luz, hacer ejercicio físico y ser consecuente con las rutinas».