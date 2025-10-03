Manu celebra un nuevo récord y roza el mayor logro de Orestes en 'Pasapalabra'

A menos que lo impida una traicionera 'Silla Azul', o en el mejor de los casos, alguno acierte las 25 definiciones del 'Rosco' en las próximas semanas (lo que no parece probable porque Antena 3 lo anuncia con antelación), Manu Pascual y Rosa Rodriguez sumarán a su lista de logros en 'Pasapalabra' tres nuevos récords en el transcurso del mes de octubre.

Con 222 entregas a sus espaldas, la coruñesa hace meses que se convirtió en la mujer más longeva del concurso, la única bicentenaria. Además, junto a su compañero, mantiene el duelo más largo de la historia del formato, habiendo superado a la pareja icónica formada por Orestes Barbero y Rafa Castaño.

En cuanto al madrileño, también suma y sigue. Ya acumula más de 220.000 euros de sus victorias en el 'Rosco'. «Es bastante más que lo que tenía el bote cuando él empezó», recordó Roberto Leal. Y lo más importante, acaba de traspasar la barrera de las 350 entregas.

El bote más alto de 'Pasapalabra'

Se trata de una cifra muy significativa por una doble razón: porque solo Orestes antes que él había llegado tan lejos en el programa, y asimismo, implica que le quedan menos de diez tardes para que de el sorpasso al burgalés en el primer puesto de participantes más longevos de 'Pasapalabra'.

El filólogo permaneció en el espacio de Antena 3 durante 360 programas, desde octubre de 2021 a marzo de 2023. El 1 de junio de 2022 se le unió Rafa, y 197 entregas después, el sevillano se hacía con el bote. Orestes, que en casi año y medio se había ganado el cariño del público, se despedía definitivamente del concurso dejando consternados a los espectadores.

Precisamente, el premio de 'Pasapalabra' también está a punto de superar los 2.272.000 euros que el periodista se embolsó, es decir, el más elevado en los 25 años años de andadura del programa. Este viernes 3 de octubre alcanzó 2.206.000 euros. Teniendo en cuenta que en cada 'Rosco' se acumulan 6.000 euros más, en apenas 12 días el concurso más exitoso de la televisión volverá a poner en juego el bote más alto de su historia.