Manu asombra a Roberto Leal con una confesión desconocida sobre su pasado: «Que cuenten si nos la está colando o no»

El nivel de emoción que se respira cada tarde en 'Pasapalabra' aumenta a la par que el bote, que este viernes 9 de octubre alcanzó la cifra de 2.236.000 euros. Es cuestión de días que Rosa Rodriguez y Manu Pascua ... l tengan al alcance de la mano el mayor bote de la historia del concurso, plusmarca que desde marzo de 2023 ostenta Rafa Castaño y el premio de 2.272.000 euros que ganó en el 'Rosco'. Pero antes, el madrileño se coronará como el participante más longevo del formato arrebatándole el primer puesto a Orestes Barbero. Con 357 programas a sus espaldas (257 en duelo con su actual contrincante), solo le quedan tres más para lograrlo.

Y sin embargo, tras más de un año y medio en 'Pasapalabra',Manu todavía es capaz de sorprender con su personalidad polifacética. La última revelación la realizó por casualidad después de revalidar su permanencia en el programa venciendo en la 'Silla Azul'.

Manu mantiene otro secreto que se niega a revelar

El psicólogo se reunía con su equipo después de superar la prueba. Después de hablar con Natalia Sánchez, Roberto Leal animaba al otro integrante azul, Javi Martín, con un símil futbolístico, a aprovechar «los remates» que Manu le dejara en las pruebas.

En su turno, el madrileño comentaba que «yo jugaba de delantero». «Para, para, para… Se que le has dado al ciclismo, al fútbol no lo sabía», reaccionaba el presentador, con evidente asombro. «Me encantaría que todos los amigos de Manu escriban al programa y cuenten si nos la está colando o no», bromeaba.

El concursante aclaraba que no jugaba a nivel profesional, pero insistiendo en que sí le gusta el fútbol. Lo que el sevillano no logró es que Manu desvelara de qué equipo es forofo. Prefirió dejarlo «en el aire» hasta que acabara en 'Pasapalabra' y seguir teniendo amigos.