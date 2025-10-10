Suscríbete a
Manu asombra a Roberto Leal con una confesión desconocida sobre su pasado: «Que cuenten si nos la está colando o no»

Después de 357 programas y a punto de convertirse en el concursante más longevo, el madrileño no había hablado nunca sobre una de sus aficiones

Roberto Leal en 'Pasapalabra'
María Robert

El nivel de emoción que se respira cada tarde en 'Pasapalabra' aumenta a la par que el bote, que este viernes 9 de octubre alcanzó la cifra de 2.236.000 euros. Es cuestión de días que Rosa Rodriguez y Manu Pascua ... l tengan al alcance de la mano el mayor bote de la historia del concurso, plusmarca que desde marzo de 2023 ostenta Rafa Castaño y el premio de 2.272.000 euros que ganó en el 'Rosco'. Pero antes, el madrileño se coronará como el participante más longevo del formato arrebatándole el primer puesto a Orestes Barbero. Con 357 programas a sus espaldas (257 en duelo con su actual contrincante), solo le quedan tres más para lograrlo.

