Malú confiesa en 'El Hormiguero' sus problemas para ligar: «Es cuando la lío»

'El Hormiguero' cerró la semana por todo lo alto, nada menos que con la visita de Gloria Gaynor. Pero ni la reina de la música disco logró devolverle al programa de Antena 3la corona del formato más visto, mientras que 'La Revuelta' hacía pleno de victorias. Tras el debut de la artista estadounidense, este lunes 14 de octubre Pablo Motos arrancó la semana recibiendo a otra gran cantante. Aunque esta vez, española y muy amiga de 'El Hormiguero'. Malú se sentó de nuevo en el espacio de las hormigas moradas con la excusa de presentar su nuevo single, titulado 'Contigo', en el que colabora junto al compositor y cantante estadounidense Prince Royce.

Y por la confianza que se tienen, Motos arrancó la charla con un comentario socarrón. «Va a estar guay poder hablar contigo tranquilamente sin que nos interrumpa Orozco», dijo en relación a las tantas visitas al programa de los 'coaches' de 'La Voz'. «Y con espacio para mirarnos, que con el rollo presbicia cuando estamos tan cerca me cuesta enfocarte», respondió la invitada también entre risas.

Una vez el presentador le sonsacó a Malú todos los pormenores sobre sus problemas de visión, la entrevista se desvió hacia el 'single' y todo el proceso de creación. «Nosotros trabajamos aquí, no la compongo yo, sino unos autores que trabajan conmigo desde hace muchos años. Después la enviamos a Miami, a él le encantó y grabó su parte. Cuando coincidimos en España, ya nos juntamos para terminar los arreglos, la producción, etc.», comenzó explicando la intérprete de 'Ángel caído'.

Parte de la dificultad, prosiguió, fue «que necesitábamos encontrar una canción que nos encajara a los dos». «Era muy importante para mí, además de estar encima del tema yo, porque al final nunca había hecho nada así, nunca había hecho una bachata. En estos 25 años al colaborar con compañeros, siempre he querido regalarles un poco de las canciones y al mismo tiempo, que ellos no perdieran su identidad. En este caso era un poco lo mismo, darle su identidad pero conservando la mía».

El vídeo de viral de Malú y Prince Royce ligando en Mercadona

Finalmente se conocieron cuando Prince Royce viajó a España y se juntaron en el estudio de grabación que Malú tiene en su casa. Sobre las primeras impresiones que le causó, aseguró la invitada de 'El Hormiguero' que «estuvimos muy a gusto, es un tío encantador». Aunque la barrera del idioma y del humor causó algún que otro inconveniente. «Yo tengo un humor acidín. Él habla perfectamente castellano, pero es más gringo.... Es que es neoyorkino. Entonces claro, le costaba un poco. Y creo que a veces pensaba que me estaba metiendo con él. Pero era de broma, no lo entendía», confesó la madrileña, si bien aclaró que «al final encajamos super bien».

No conforme con lo que la cantante había contado ya, el de Requena también quiso saber si ejerció de anfitriona convidándolo a un buen aperitivo. «Hombre claro. Buen lomo, queso, vino…», relató Malú.

«¿Qué tal el queso para él?», insistió Motos. A lo que la sobrina de Paco de Lucía reveló que «le gustó más el Babybel de mi hija».

«Después de comer y beber os fuisteis a grabar», expuso el presentador. No se refería al videoclip, sino a su propia versión de la moda viral de ligar en el supermercado, piña boca abajo en el carrito incluida. «A ver, yo si no me hubiera tomado una copita de vino, probablemente la idea de volverme loca y decir 'vámonos a Mercadona' me hubiera dado más vergüenza hacer eso», admitió.

En relación a eso, el conductor de 'El Hormiguero' confesó sus dificultades para ligar, algo que considera muy difícil «porque no nos enseñan». La artista le dio la razón por completo. Se supone que es instintivo. «Yo no he sabido ligar nunca. Además si me gusta alguien es cuando la lío. Lo hago fatal. Y curiosamente cuando no quiero nada es cuando atraigo».

Además, se sinceró sobre el motivo de grabar el videoclip en una residencia mostrando una causa en lugar de hacer algo más tradicional. «Todos queremos a nuestros mayores, pero hay lugares que están mediáticamente olvidados».

Finalmente, Malú promocionó su concierto fin de gira, adelantando algunas claves. «He hablado con muchísimos compañeros, todos vienen. Que celebrando 25 años tengas la posibilidad de cerrar un WiZink Center es muy emotivo, y quiero hacer algo muy especial».