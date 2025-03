El magistrado Joaquim Bosch pone los puntos sobre las íes al hablar de okupación: «Es una leyenda urbana que…»

Es un habitual en el programa de Risto Mejide, una de las fuentes de confianza del presentador que consulta con él diferentes temas en relación al abordaje jurídico y legal según la normativa nacional. En este caso, Mejide ha contactado con Joaquim Bosch en 'Todo es Mentira' (Cuatro) para abordar varios aspectos que se comentan en torno a la okupación y ha sorprendido por la contundencia de sus revelaciones.

El productor y presentador del espacio le ha preguntado sobre el riesgo de que ocupen las casas en las que actualmente residen personas. A este respecto es que el jurista ha sido más claro y ha sentenciado lo siguiente: «Es una leyenda urbana que suceda eso. Existen casos muy minoritarios en los que uno sale a hacer la compra y, a la vuelta, han ocupado tu piso. De hecho, yo he tenido solo un caso entre manos así que imagina». Bosch ha hecho alusión al alarmismo que a veces se transmite y que está calando en la ciudadanía: «Hay personas mayores que me ven por la calle y me preguntan, asustados, si puede alguien meterse en su inmueble».

Joaquim Bosch ha querido aclarar igualmente que «se confunden términos y situaciones a este respecto». Ha dicho que el que «alguien deje de pagar el alquiler es una deuda, no lo hace un delincuente, y lo que deberíamos tener para solucionar eso es que se dieran más recursos y se agilizaran procesos, pero no se trata de un delito, sino un problema de ámbito civil. El que no abona una deuda, en este caso de impago, no es delincuente, de verdad».

Sobre qué perfil de inmuebles suelen ser okupados en la actualidad, el magistrado ha hecho referencia a pisos y locales vacíos, cuando en la mayoría de casos son propietarios entidades o bancos. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que estaba en plató con Risto Mejide y su equipo, ha querido referir a Bosch sobre esas personas que tienen viviendas y no la ponen en alquiler por el miedo a que dejen de pagarlo. «A ver, lo alquilas, viene el inquilino, empieza a no abonar la mensualidad… Vale que no es delito pero para que le propietario recupere su inmueble tiene que iniciar un procedimiento que, como dices, por recursos se eternizándonos. Y encima tienes que seguir pagando luz, agua, etc. si están a tu nombre», ha apuntado.

Joaquim Bosch ha contestado a esto que añadía García Albiol. Ha sentenciado al respecto, especificando que «no es algo nuevo que pase solo en España, ni es nuevo que alguien tenga una deuda y no pague. No podemos identificar conductas delictivas siempre», ha terminado diciendo. Sobre el problema de la vivienda y de la falta de alquileres, el jurista ha comentado que «no se pueden okupar inmuebles, por supuesto, pero repito que no se trata de una conducta delictiva ni es lo normal que la gente entre en casa de viviendas donde ya residen otras personas».