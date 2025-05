Lydia Lozano se rompe a llorar al desvelar la enfermedad con la que convive desde hace cinco años

Lydia Lozano es uno de los rostros más conocidos del mundo del corazón. Desde su paso por 'Tómbola' hasta ser una de las estrellas de 'Sálvame' (Telecinco), tan popular como polémica con sus exclusivas y noticias. Hoy ha vuelto a ser protagonista en 'La familia de la tele' (La 1), donde ha empezado a hablar con su amiga y compañera, María Patiño, y ha roto a llorar al hablar sobre una enfermedad que le han diagnosticado, con unas molestias, dolores y síntomas con los que convive desde hace cinco años. «Llevo mucho tiempo pinchándome cortisona en el hombro para que no se me duerman las manos», ha referido con lágrimas en los ojos.

Todo se ha agravado especialmente desde que comenzó el año. En enero ya vio que el problema era complicado y finalmente ha empezado a llorar hasta decir el nombre de la enfermedad que por fin le han diagnosticado, ya con su nombre y apellido: Artritis reumatoide. Lozano ha apuntado que hay muchas cosas que ya no puede hacer y lo pasa «fatal». Entre otros detalles, ha contado que «no puede ponerse los zapatos, ni leer libros, porque se me caen de las manos, abrir una botella para beber… ¡Es horrible!».

Entre lágrimas ha dicho a María Patiño que esto la ha cogido con lo de su madre, que falleció recientemente. «Estoy de súper bajón. Mis amigos me lo dicen, que se me ve muy seria en la tele y es que todo se me cae. Tengo unos dolores horrorosos, me da pudor pedir ayuda, no se. Tengo un problema. Y por eso estoy rallada», ha sentenciado. Ha afirmado que Charly, su marido, es un gran apoyo, pero que se encuentra especialmente decaída.

Lydia Lozano acudirá al médico este viernes 30 de mayo para someterse a una serie de pruebas y ver su estado de salud. «Cuando me den los resultados y podrán ponerme el mejor tratamiento», ha especificado. Ella ha querido acentuar que es una enfermedad poco conocida en general y que le genera infinidad de molestias, como el no poder conducir, «porque no me puedo poner el cinturón de seguridad».

Hasta ahora sus compañeros no lo sabían y todos se han solidarizado con Lozano. Tanto Nuria Martín como Chelo García Cortés y Silvia Taulés, entre otras, que seguían al detalle la confesión de Lydia Lozano sobre la enfermedad que está atravesando.