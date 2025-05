Luke Evans se sincera sobre su infancia como Testigo de Jehová y homosexual: « Fue una experiencia de mucha soledad.»

Tras la visita internacional de Emilia Mernes,Pablo Motos volvió a pronunciar el clásico «hoy vuelve Hollywood a 'El Hormiguero'» para recibir al actor y cantante galés Luke Evans. La celebridad que vistió el 'show' de las hormigas este martes 27 de mayo inició su carrera en míticos musicales en el West End londinense como 'Rent' o 'Miss Saigón', hasta llegar convertirse en estrella de películas tan taquilleras como 'La bella y la bestia', 'El Hobbit', o 'Los tres mosqueteros'. A sus 46 años, Evans publica su propia autobiografía, bautizada como 'El chico de los valles de Gales. Mi viaje inesperado'. Presentarla fue el motivo de su regreso al programa de Antena 3, donde debutó en 2014.

En el libro, el protagonista de 'The Alienist' se abre sobre su infancia bastante peculiar en el seno de una familia de Testigos de Jehová. «Nunca me esperé tener este tipo de trayectoria en la vida. Pensé que algo mejor podía servir de inspiración a otros jóvenes que están pasando por dificultades, descubriendo quiénes son y qué quieren hacer con sus vidas».

La dura e inspiradora historia de Luke Evans

Pese a que empezó a escribirlo sin pretensiones, «la respuesta ha sido increíble», aseguró. «Ha habido mucha gente que ha contactado conmigo desde todos los rincones del mundo para decirme que les ha conmovido o que se identifican con mi trayectoria. Es lo que yo quería, así que estoy bastante contento», añadió el actor.

Criarse como Testigo de Jehová ha marcado la infancia de Luke Evans, porque como quiso saber Motos, dentro de las normas de esa confesión religiosa no se permite ningún tipo de celebración, ni siquiera los cumpleaños. «Cuando no conoces otra cosa tampoco lo echas de menos, pero según te vas haciendo mayor, ves a otras personas celebrando cumpleaños, Navidad…», se sinceró, aunque dejando claro que ahora sí los festeja «a lo grande».

Siendo muy joven, además, Evans descubrió que era homosexual, pecado mortal en su iglesia. «No es agradable crecer pensando que uno está condenado. Fue una experiencia de mucha soledad. Pero sabía que el mundo era más grande de lo que yo conocía, que había más personas como yo y lo único que tenía que hacer es salir ahí y descubrirlo», comentó durante la entrevista.

«Esto es temporal», se repetía a modo de mantra, incluso cuando en la adolescencia llegó a pensar en suicidarse. No tenía a nadie, porque todos los que conocía eran Testigos de Jehová. «Tuve muchos diálogos internos conmigo mismo. Me decía ¿qué es lo que voy a echar de menos en ese futuro? Me alegro mucho de haber pasado por ello y haber sido lo suficientemente fuerte para superarlo»

A pesar de que fue duro, más siendo hijo único, «sí que tenía una familia muy cariñosa». «Pienso en mi infancia con mucho amor y felicidad».