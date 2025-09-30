Pablo Motos, al rescate de Luis Zahera por un hilarante lapsus al hablar de su nueva serie: «Me puse nervioso»

'El Hormiguero' despidió septiembre con absoluto protagonismo del mundo de la interpretación. Tras la visita de Carmen Maura, este martes 30 el programa de Antena 3 recibió a otro laureado actor español, rostro habitual del plantel de invitados de Pablo Motos. Luis Zahera protagoniza 'Animal', la nueva serie española de Netflix, junto a Lucía Caraballo. La ficción se incorpora al catálogo del gigante del streaming el próximo 3 de octubre con el sello de calidad del cineasta Víctor García León ('Vete de mi'), creador y director.

Pese al extenso curriculum del actor gallego, que incluye dos premios Goya, se trata de su primer papel co-protagonista. «¡Ya era hora!», contó eufórico. Motos le recordó que solía comentar que prefería ser secundario. «Es más cómodo porque están menos pendiente de ti y puedes hacer más trampas, cambiar el guion… Cuando eres protagonista te tienen más vigilado ¿Qué te voy a contar a ti?», le justificó Zahera. No obstante, afirmó sentirse encantado con el reto y la oportunidad que le ha vuelto a brindar Alea Media, productora de ‘Entrevías’ y ‘Vivir sin permiso’.

A petición del presentador, el invitado intentó resumir el argumento de la serie, una tarea que le costó bastante. «Es en el rural en Galicia.. Un veterinario que se llama Antón. Y el rural se desvanece, todo es macro, lo de antes acaba. Entonces él se tiene que ir», explicó a duras penas. Motos le tuvo que echar un cable, en vista de que se estaba haciendo un lío. «Es que cuento muy mal las películas», lamentaba el intérprete. «A mi me gusta, lo cuentas así como con desidia», acotaron con humo Trancas y Barrancas.

La experiencia de rodar con animales

«Le llevan a una tienda a la ciudad, donde está su sobrina. Le tiene que pedir trabajo a su sobrina con la que no tiene mucha relación. Es muy violento para él, es de esas tienda en las que a los animales se les trata como personitas. A él le cuesta adaptarse porque es un profesional de los de antes», prosiguió avanzando Luis Zahera. «Lo estoy contando fatal», admitía llevándose las manos a la cabeza. «Cuéntalo tú, por favor», le pedía al conductor de ‘El Hormiguero’.

El de Requena acudía al rescate del actor y contaba el argumento en pocas palabras. «Eres un veterinario de pueblo. Pero las cosas van fatal y tienes que pagar las facturas. Te hacen una oferta que no puedes rechazar. Vas a la ciudad y te encuentras con los tiquismiquis de la ciudad», concretaba. «Lo iba a contar yo así, pero me puse nervioso», aclaraba entre risas el invitado.

🎬 @LuisZahera nos presenta 'Animal', la nueva serie que protagoniza y estrena el 3 de octubre en @NetflixES #LuisZaheraEH pic.twitter.com/0nzkahBSNQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 30, 2025

Además de estrenarse como protagonista, también era la primera vez que el gallego rodaba con animales. Una experiencia nueva que le ha dejado para el recuerdo un montón de anécdotas y una nueva visión sobre el mundo animal. Compartió con los espectadores del programa la vivencia con una cobaya embarazada, Leslie. «Grabábamos con ella, yo la tenía que manipular. Y te juro por la memoria de mi madre que empecé a notar que me miraba como diciendo ‘déjame en paz, estoy embarazada. A la quinta vez me empezó a morder para advertirte. Me impresionó mogollón, porque luego ya nacieron las criaturas y era otra onda. Me pareció increíble lo de la naturaleza».

Aunque no le es ajeno el mundo de Antón en 'Animal', al contrario que su co-protagonista, Lucía Caraballo. «Yo he flipado porque mi compañera nunca había visto una vaca. Yo sí tuve la fortuna». «En nada cumplo 60 años, conocí las aldeas de Galicia. Mis padres alquilaban una casa al lado de Padrón e íbamos en verano. La señora Rosa me montaba en el carro de vacas, uno de madera que pasaba el río, daba de comer a los cerdos, cogía las trampas de las palomas...», relató. Y un día casi pierde la vida. «Hacían un cocido con entrañas para los cerdos y se lo echaban. Lo devoraban y yo de niño, un día que no estaba la señora, tiré toda la comida y me puse a recogerlo con las manos. Tuve una suerte… porque los cerdos tienen una mordida de 150 kilos por centímetro cuadrado».