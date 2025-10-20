Suscríbete a
ABC Premium

El Hormiguero

Luis de la Fuente desvela si habrá muchos cambios en la lista de convocados para el Mundial: «En mi cabeza ya tengo el equipo ideal»

El entrenador se sentó con Pablo Motos tres años después de su última visita con motivo de la inminente clasificación de 'La Roja' para el Mundial de 2026

La vida personal de Luis de la Fuente: su mujer, la relación de su hijo con el fútbol y su vínculo con Julio Iglesias

Luis de la Fuente como invitado 'El Hormiguero'
Luis de la Fuente como invitado 'El Hormiguero' antena 3

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

'El Hormiguero' arrancó la semana con una visita imprescindible para los amantes del fútbol. El plato fuerte de este lunes 20 de octubre en el plató del programa de Antena 3 fue la visita del seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Bajo ... la batuta del exfubtolista y entrenador, 'La Roja' atraviesa uno de sus mejores momentos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app