Lucas, de Andy y Lucas, roto de dolor al hablar de la trágica muerte de su hermano: «Lo suyo ya no era vida»

Lucas habló para 'Me quedo conmigo' (Mtmad) y no ha dejado a nadie indiferente. El cantante y empresario se mostró más sincero que nunca y lo que mayor repercusión está teniendo es lo referido a su relación con Andy, con el que mantiene una relación profesional desde hace décadas. Sin embargo, cuando realmente se le ha visto emocionado y compungido con la psicóloga Alicia González, al frente del programa, ha sido al tratar sobre su hermano Pedro, que murió de forma repentina el 4 de marzo. Tenía 55 años y el artista se ha mostrado superado por aquel acontecimiento.

Lucas ha referido la causa de la muerte, por un «infarto cerebral». Pedro González, mayor que él, lo admiraba, «como un ídolo, e iba por la calle siempre preguntando 'tú de quién eres más, de Andy y de Lucas». Una noche, con una neumonía diagnosticada, «se tuvo que asfixiar en la cama, al incorporarse se quedó sentado y con su propio peso, por su cuerpo… Al día siguiente lo encontramos frío». Su madre es la que lo encontró, algo que ha generado especial dolor en el cantante, «porque ella lo ha pasado fatal y sigue muy afectada. Tenía que llevarlo al colegio y fue a despertarlo cuando se lo encontró. Imagina lo que supone para una madre ese momento», ha referido.

Sobre su relación con Pedro, el que parece ser cabeza pensante del dúo 'Andy y Lucas' ha dado detalles en la entrevista. Según él, le ha dado «mucha pena porque es perder a un hermano, mi madre perder a un hijo. Hay otras circunstancias que han hecho sufrir a la familia, que si igual salía, tomaba alguna cerveza de más, no se. Egoístamente se que mi madre estará más tranquila y también me pregunto si lo que él tenia era vida o no era vida, estar así», ha reflexionado ante la psicóloga.

Lucas insiste en la «indisciplina» de su compañero Andy

Uno de los hechos que más está costando superar a Lucas es asimilar que no está pese a su juventud. «Era joven, tenía una edad pero aún así era joven para irse tan pronto. Me causa mucho sentimiento, no se, y realmente me hace sentir mal, pero creo que son emociones que no quiero contener», le ha dicho a Alicia González. La profesional ha tratado de tenderle la mano para que se sintiera más comprendido y arropado en ese momento.

La entrevista concedida a 'Me quedo conmigo' ha dejado otros titulares de los que se está hablando en redes y medios. Los más polémicos son los relativos a su relación con Andy, respecto al que ha afirmado que es él quien le paga «a él» y haciendo alusión al carácter y el ánimo de su compañero de formación musical: «No quiero tirarle por los suelos, pero no tiene disciplina».

