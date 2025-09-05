Lourdes Maldonado, nueva presentadora de 'Informe Semanal'

Más cambios en RTVE. Después de los ya implementados en el inicio del nuevo curso esta semana, la corporación ha hecho nuevos anuncios este viernes. Uno de ellos es la llegada este mismo sábado de Lourdes Maldonado a 'Informe Semanal', que estrena cambios gráficos para modernizar su aspecto formal. También estará al frente del Telediario Fin de Semana.

En cuanto al contenido del programa, la actualidad pasa por la apertura del año judicial en un contexto de crispación política que no ha bajado de tono este verano en el reportaje 'La Justicia, carrera de fondo', según informa la corporación en un comunicado. Además, en 'Colonos, entre el mito y el olvido', el programa comprueba cómo es la vida en los pueblos de colonización que impulsó Franco.

Nacida en Irún en 1973 y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, con estudios complementarios de Periodismo Audiovisual en la de Burdeos, Maldonado se incorporó a RTVE en 2022 para presentar, junto a Marc Calderó, el matinal 'Hablando claro' en La 1. Lo condujo hasta septiembre de 2023, cuando pasó a ser la voz del magacín 'Las tardes de RNE'.

Inició su carrera en la radio y en la televisión local de Gipuzkoa Telebista entre 1997 y 2000, para luego dar el salto a otras televisiones de ámbito nacional -como Antena 3- y autonómico -como Telemadrid-.

Lara Siscar y Ángela García Romero

No es el único cambio anunciado este viernes por la corporación. Lara Siscar será la corresponsal de Televisión Española en Lisboa y Ángela García Romero será la encargada de informar para la cadena pública desde Nueva York, según ha informado en un comunicado.

Lara Siscar (Gandía, 1977) llega a la corresponsalía de TVE en la capital portuguesa en sustitución de Belén Lorente, que ha ocupado la plaza durante los últimos seis años. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universitat Ramón Llull, Fundación Blanquerna, de Barcelona, ha presentado el Telediario de Fin de Semana durante los últimos seis años, labor que ha compaginado con la presentación de 'Informe Semanal' desde marzo de 2024.

Vinculada a TVE desde 2007, cuando se incorporó al Canal 24 horas, Siscar ha sido reportera política para el telediario y para 'Los desayunos de TVE' y ha estado al frente de programas de debates y entrevistas y en coberturas informativas especiales, como el incendio de Valencia o la dana. En 2015 recibió el Premio al Talento Comunicativo de la Universidad Complutense.

Angela García Romero (Barcelona, 1991) llega a la corresponsalía de TVE en Nueva York en relevo de Sara Rancaño, que ha estado destinada en la ciudad norteamericana desde 2019. Licenciada en Periodismo por la Universitat Autónoma de Barcelona y periodista de TVE desde 2016, cuenta con un Máster de Periodismo en Televisión de RTVE Instituto.

García Romero inició su carrera en el Centro de Producción de RTVE en Cataluña, como redactora de información política, social, económica y cultural. Ha sido responsable del área de sociedad de los servicios informativos en Cataluña y redactora de magacines como 'La Mañana', 'España Directo', 'Hablando Claro' y 'Mañaneros'. Ha realizado coberturas informativas en Tel Aviv, Lisboa y Niza.