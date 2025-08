Lorena García llama como nadie hubiera imaginado a Pedro Sánchez en directo y el rapapolvo es tremendo

Fallos y lapsus son normales y más cuando los programas de televisión son en directo, ya que errar es humano. Sin embargo, hay deslices que juegan malas pasadas y que provocan situaciones de auténticos 'tierra trágame'. Esto es lo que ha sufrido este miércoles Lorena García, presentadora de 'Espejo Público' (Antena 3) cuando ha llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como nadie imaginaba y esto ha desembocado que la periodista haya recibido un gran rapapolvo por la dirección del programa que la ha obligado a justificarse ante las cámaras.

'Espejo Público' se encontraba en la sección política y se centraba cómo los agentes que estaban blindando el Palacio de La Mareta en Lanzarote habían tenido que borrar insultos al presidente del Gobierno. «Han trabajado borrando los insultos que han aparecido contra Perro Sánchez», afirmaba Lorena García mientras informaba a la audiencia sobre la noticia, a la vez que rectificaba el error y lo enmendaba diciendo correctamente «Pedro».

La presentadora de 'Espejo Público' continuó como si nada con el asunto del presidente del Gobierno, sin embargo, a los pocos segundos Lorena García tuvo que frenar el programa. «Me están...», decía entre risas la periodista, mientras el público se quedaba sin saber qué estaba ocurriendo.

«En vez de Pedro Sánchez me he trabado y he dicho Perro Sánchez», señalaba la conductora del matinal de Antena 3. «Por favor, es que estamos aquí a la que saltamos», se 'quejaba' García a la dirección del espacio. «Ustedes a lo mejor no lo han oído o no se han dado cuenta, pero a mí me lo están diciendo por el pinganillo. Pedro Sánchez, residencia del presidente del Gobierno», rectificaba una vez más la presentadora ante las cámaras tras el 'rapapolvo' que le habían dado los responsables de 'Espejo Público'.