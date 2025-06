Lolita, en el foco de las críticas por un rapapolvo a Yenesi: «Por tu condición tienes que dar ejemplo»

La polémica vuelve a sacudir la 12ª edición de 'Tu cara me suena' por el trato a Yenesi.La actriz de 'Mariliende' acababa por estallar ante las valoraciones del jurado en la gala 8, al considerarlas injustas. «Creo que a nivel imitación, ni una sola semana, quizás una con Kate Ryan, no he imitado bien. El resto me he dedicado a imitar, que creo que es de lo que va este programa. Creo que ni esto es 'La Voz', ni 'OT'», se quejaba justo antes de marcharse de plató.

Este viernes 20 de junio, en la gala número 11 de la temporada, Yenesi se metía en la piel de Isabel Pantoja y recibía una de las valoraciones más positivas. El jurado destacó que había logrado marcarse «una de las mejores imitaciones de toda la temporada» y puso en valor su evolución.

Tras la intervenciones de Florentino Fernández y Chenoa, Lolita pedía la palabra «porque creo que esto hay que solucionarlo cuanto antes». Sin embargo, las palabras de la cantante levantaban ampollas en la audiencias al considerarlas desafortunadas.

«Creo que entre tú y yo ha habido bastantes malentendidos. Me molestó mucho tu actitud aquel día en el que te enfadaste y te fuiste. Como eres muy joven, yo ese día te lo perdoné. Creo que aún te queda mucho que aprender, en la vida, y sobre todo en esta profesión», comenzaba diciendo Lolita.

La intérprete de 'Sarandonga' dejaba claro antes que anda que «no tengo nada absolutamente nada en contra de ti ni de la artista que has imitado, que me parece una de las mejores artistas que ha dado este país después de Lola Flores».

Yenesi y Lolita aclaran sus diferencias

«Simplemente, lo único que me hubiera gustado oír de ti es un perdón públicamente. No a nosotros, porque nosotros ya estamos curados de espantos, sino a tus compañeros y sobre todo a esa gente que te ve detrás de ese pilotito rojo. Porque tú además por tu condición tienes que dar ejemplo a esos niños y niñas que están sufriendo porque quieren una transición en la vida y a veces no lo pueden tener. Entonces, como ejemplo, creo que ese detalle que tuviste no lo debes volver a hacer», replicaba la hija de 'La Faraona' a la concursante. Acto seguido se fundían en un abrazo con el que ponían fin a la disputa y hacían borrón y cuenta nueva.

No obstante, el público cargaba contra la juez, tachando su mensaje de LGTBIfóbico y tránsfobo por referirse a la transexualidad de Yenesi como «una condición» y exigirle una ejemplaridad que no se le pide al resto de participantes solo por pertenecer al colectivo.

Tal ha sido la oleada de críticas en redes que la propia actriz ha salido en defensa de Lolita a través de un mensaje en Instagram. «Respecto al vídeo que se está viralizando tanto, Lolita no es para nada tránsfoba ni muchísimo menos. De hecho, tanto ella como su madre han apoyado siempre al colectivo. Puede que las palabras que utiliza ahí no sean las más correctas y que hayan podido herir a alguien, pero no había ningún tipo de mala intención en ellas. En ese momento entendí perfectamente lo que me quería decir. Siempre he admirado a Lolita y lo seguiré haciendo».