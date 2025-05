El logro inédito de Manu y Rosa en 'Pasapalabra' que deja asombrado a Roberto Leal: «Es una cosa muy especial»

'Pasapalabra' se mantiene al rojo vivo. Manu estrenaba la tanda de programas de mayo rozando el bote de más de un millón y medio de euros: el madrileño se quedaba a solo dos letras de resolver el 'Rosco' al completo. Más por el momento, el premio continúa sin dueño y engordando cada tarde, mientras que el duelo entre uno los dúos de participantes más longevos de la historia del formato se vuelve más emocionantes.

1.552.000 de euros esperaban a Manu y Rosa al término del programa de este viernes 2 de mayo, así como nuevos acompañantes en los respectivos equipos.Rubén Ochandiano y Eva González acompañaron al más veterano (se encuentra a punto de cumplir un año en 'Pasapalabra') en la mesa naranja; otros dos actores, Sergio Mur y Nya de la Rubia, hicieron lo propio en el bando azul como parapeto de la coruñesa.

La alegría de Roberto Leal por la buena racha de Manu y Rosa

Pero no solo en el 'Rosco' se ve reflejada la experiencia que van ganando Manu y Rosa tarde tras tarde, también se nota la práctica en las demás pruebas. Incluso en la que con diferencia peor se les da a los dos: 'La Pista'. Ya van dos días acertando a la primera. «Sabes que esto es una cosa muy especial. Un aplauso para los dos, ¡es inédito! Como si fuesen mis niños, como cuando me traen las notas y son buenas», festejaba Roberto Leal ante lo que para la trayectoria de los dos concursantes en 'Pasapalabra' supone toda una hazaña.

Algo que repetían este viernes. «Diría que la sabéis, pero esto lo llevo diciendo un año», planteaba el presentador, dudando de que fueran capaces de volver a adivinar el tema del tirón. Esta vez se trataba de una canción de 1999. Cuál era su sorpresa cuando tanto el madrileño como la coruñesa daban muestra de sabérselo.

Manu se adelantó al pulsar, pero no le salió el título. A Rosa, en cambio, le bastó con la melodía y un 'te quiero' de la letra para dar en el clavo de que se trataba de 'Te quiero igual', de Andrés Calamaro, llevándose así los cinco segundos. «Estás iluminada», reconocía Leal, que continuaba bromeando sobre las pocas habilidades musicales de los dos concursantes «A mí me hace gracia meterme con ellos, pero es que últimamente la están sacando a la primera ¿Ahora con quién me meto yo? Voy a buscar a alguien del público».