«Me llegó el agua hasta el cuello»: un vecino de Catarroja estremece con su duro relato de la DANA

Tino (65) sufrió en sus propias carnes la catástrofe de la DANA. Casi un año después, este vecino del municipio valenciano Catarroja todavía no se ha recuperado de lo mal que lo pasó. «He sufrido mucho», le contó a Carlos Soberaal llegar a 'First Dates' ... este miércoles 15 de octubre. «Vivo solo en una planta baja. Me cogió el agua hasta el cuello. Gritando, dando golpes… Era como una película de pánico», relató, aún notablemente afectado.

Lo salvaron dos vecinos de las plantas superiores, que lo sacaron como pudieron. La tragedia le destrozó la casa, pero sobrevivió. «Poco a poco la he arreglado. Me ha costado mucho trabajo , dinero y sacrificio, pero ya la tengo», prosiguió narrando ante el equipo del restaurante de citas de Cuatro.

Después de lo sucedido, Tino se considera más que nunca un luchador y tiene muchas ganas de vivir. Por eso, tras 35 años solo, su nieta lo anotó al 'dating show' de Cuatro para que encontrara una mujer hogareña y de su misma edad. Aunque a esa futura pareja el soltero le promete también mucha pasión. «Me gusta el amor y me gusta la cama Soy un amante soy maravilloso. No tienen queja de mí», aseguró.

Tino miente al equipo de 'First Dates' y a Amparo sobre su edad

La elegida para cenar con Tino fue Amparo (65), una auxiliar de enfermería de Valencia que se definió como una mujer «cariñosa, romántica y activa en la cama». Desde que la vio entrar por la puerta, el comensal empezó a plantearse dejar atrás su soledad. No le puso ni un pero a su cita, le había encantado. A ella, en cambio, le recordó a un tío suyo ya fallecido. «En principio lo veo mayor», señaló en los totales.

Una vez comenzada la cena, se dieron cuenta de que lo que necesitaban en una relación no casaba con los deseos del otro. Tino reveló que le pesa demasiado la soledad, mientras que Amparo aseguró estar muy bien tal y como está y por eso no contempla la convivencia. Y menos con una persona que «a nivel sexual no me gusta».

Un momento de la cita entre Tino y Amparo en 'First Dates' Cuatro

Por más que charlando comprobaron que compartían puntos en común, Amparo siguió insistiendo en que lo veía muy mayor para ella. Y efectivamente, no se equivocaba. En un giro de guion, a mitad de la velada Tino acabó confesando al equipo de 'First Dates' que había mentido con su edad. «Tengo 82 años, pero os dije 65 para encontrar una mujer más joven que yo, porque entonces no me dan cama y yo quiero cama».

Con ese objetivo, el valenciano no escatimó en halagos hacia su pretendienta. Además, intuyendo que no quería nada con él intentó convencerla para que en la decisión final cambiara de idea. Pero Amparo tenía su determinación muy clara: Tino no le había gustado y aunque no llegó a saber la auténtica edad del hombre, no le interesó en absoluto una segunda cita.