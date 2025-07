El llamamiento desesperado de Patricia Pardo ante la «perversa» 'jugada' de Juana Rivas: «Es gravísimo»

El caso Juana Rivas ha vuelto a indignar a Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver' (Telecinco) tras la última hora que ha conocido en directo. Y es que, la información que le ha trasladado un reportero del programa ha provocado que la presentadora explotara llena de rabia por la situación en la que una vez más quedaba el menor.

«La última hora es que están intentando paralizar esa entrega los abogados de Juana Rivas intentando incoar un procedimiento por torturas al menor por todo esto que está sucediendo, esto es algo que acabamos de saber», informaba el reportero de 'Vamos a ver' que hacía reaccionar inmediatamente a la presentadora.

«Es gravísimo una vez más», manifestaba rotunda Patricia Pardo, mientras una de las colaboradoras de 'Vamos a ver' explicaba la 'jugada' de Juana Rivas. «Hay una acción que es un 158 en el Código Civil que lo que te dicen son unas medidas urgentes a un menor», explicaba la tertuliana. «Entonces, ¿responsabiliza al juzgado de Granada lo que están ocurriendo en Granada estos días?», se interesaba otro de los integrantes de la mesa. «Lo que haces es pedir una medida urgente de suspensión... Denuncias al padre porque lo tienes que hacer procesalmente, pero lo que pones de manifiestas es que toda la situación afecta psicológicamente al menor», aclaraba la experta del matinal de Telecinco dejando al plató impactado.

El clamor de 'Vamos a ver': «Hay que parar la agonía del menor»

«Es perverso», aseveraba el tertuliano. «Claro que es perverso», le replicaba la experta, mientras que Patricia Pardo se interesaba por la situación del menor. «¿Esto puede traer como consecuencia que un día más no se efectúa la entrega del niño?», preguntaba la presentadora de 'Vamos a ver'. «El juzgado no tiene por qué resolverlo hoy, ahora cautelarmente evitan que el niño se vaya con el padre», le respondía la colaboradora que nuevamente 'encendía' el plató.

«Yo creo que ya está bien, hay que parar la agonía de este menor... A nivel procesal, este chaval se va a ir con su padre y cuanto antes menor, es una agonía emocional que no tiene ningún sentido», manifestaba, por su parte, una psicóloga presente en 'Vamos a ver'.

Entonces, Patricia Pardo tomó una vez más la palabra y estalló. «¿De qué manera se puede paralizar este absoluto disparate que lo único que hace es causarle más dolor y dolor a una criatura de 11 años?», clamaba la presentadora de 'Vamos a ver'. «Es que, ¿de verdad que no hay herramientas en este país para paralizar este auténtico disparate? Es que es bochornoso, de verdad», decía la periodista que ponía el grito en el cielo. «Es que, ¿qué vamos a estar hasta el lunes o el martes de la semana que viene porque no se ha podido entregar al niño y el niño sufriendo y sufriendo y no hay nadie que lo pueda parar? Es que, ¡por el amor de Dios!», exclamaba indignada la conductora del espacio de Mediaset.

«Alguien tiene que parar ya esta locura. Yo no sé cuál es la solución pero seguro que hay muchos profesionales que sí la saben. Yo no quisiera ser ese niño», zanjaba Patricia Pardo ante las cámaras de 'Vamos a ver' tras conocer la última hora del caso de Juana Rivas.