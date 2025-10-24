Suscríbete a
ABC Premium

El programa de Ana Rosa

El llamamiento desesperado de Ana Rosa Quintana, «como enferma de cáncer», a los políticos: «Es muy serio»

La presentadora del matinal fue tajante en su mensaje a la clase política tras las últimas noticias sobre el presunto borrado de historiales y modificaciones de pruebas diagnósticas

Ana Rosa Quintana le dice alto y claro a Feijóo dónde 'atacar' al PSOE: «No sé por qué no lo hace»

Ana Rosa Quintana ha reaccionado rotunda ante la presunta modificación de pruebas e historiales en casos de cáncer de mama.
Ana Rosa Quintana ha reaccionado rotunda ante la presunta modificación de pruebas e historiales en casos de cáncer de mama. TElecinco
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El asunto de los cribados de cáncer de mama en Andalucía se complica un poco más con la supuesta desaparición y modificación de historiales y pruebas diagnósticas. Así, ante esta nueva polémica, Ana Rosa Quintana se ha pronunciado tajante «como enferma de cáncer ... » ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) con un implacable mensaje a los políticos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app