El llamamiento desesperado de Ana Rosa Quintana, «como enferma de cáncer», a los políticos: «Es muy serio»

El asunto de los cribados de cáncer de mama en Andalucía se complica un poco más con la supuesta desaparición y modificación de historiales y pruebas diagnósticas. Así, ante esta nueva polémica, Ana Rosa Quintana se ha pronunciado tajante «como enferma de cáncer ... » ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) con un implacable mensaje a los políticos.

'El programa de Ana Rosa' avanzaba en su emisión y Ana Rosa Quintana ponía sobre la mesa la última polémica de los casos de cáncer de mama en Andalucía. Así, el matinal de Telecinco se hacía eco de la denuncia de la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, ante la Fiscalía para denunciar el supuesto borrado de historiales médicos de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El debate se mantenía en el plató entre los colaboradores, cuando Ana Rosa Quintana tomaba la palabra para pronunciarse tajante sobre el delicado tema.

«Una negligencia de los radiólogos... Claro, es que a mí me parece que eso hay que investigarlo porque es muy serio. A mí me parece que esto hay que investigarlo porque es muy serio y me parece bien que se investigue hasta el final absolutamente todo», declaraba la presentadora del matinal de Telecinco antes de hacer un serio llamamiento a la clase política.

Noticia Relacionada Preguntan a un afectado por la DANA por las ayudas un año después y no se corta en la respuesta Mari Carmen Parra El programa de Telecinco regresó a Paiporta a pocos días de cumplirse el aniversario de la fatídica gota fría

«También os digo, como enferma de cáncer», comenzaba exponiendo Ana Rosa Quintana antes de dirigirse a los políticos. «O sea, miren, que se investigue hasta lo último, que se investigue hasta lo último, porque se está jugando con la vida de las mujeres, pero que no utilicen a las mujeres como arma política. Ninguno, nadie», afirmaba rotunda la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'.