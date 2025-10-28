Leo Harlem sorprende en 'El Hormiguero' al anunciar su 'jubilación': «Necesito parar un poquito y ponerme bien de salud»

Para celebrar el programa 3.000, 'El Hormiguero' tiene preparado una semana dedicada casi en su totalidad a grandes conocidos del formato. Así, tras la visita de Laura Pausini, volvió al 'show' de las hormigas moradas Leo Harlem. El cómico y humorista charló ... con Pablo Motos de su nuevo espectáculo, 'Hasta luego, Leo', donde repasa sus mejores monólogos.

El humorista presumió del Premio de Teatro 'Provincia de Valladolid' que recibió justo el día anterior. Mostrando el galardón al público del programa de Antena 3 pretendía «poner en valor a los cómicos» en horario de máxima audiencia.

El 1 de enero de 2026, un antes y un después para Leo Harlem

A continuación, Pablo Motos le preguntaba, incrédulo, por una información que le había llegado y no se creía. «¿Te jubilas?», espetó. El invitado confirmaba que a partir del 1 de enero del año que viene se dedicará a un solo proyecto, «grabar las 'Leo talks'». «Y entonces, voy a tomar una temporada de mucha tranquilidad porque llevo unos años muy frenéticos, tú lo sabes bien. Uno ya tiene una edad».

A punto de cumplir 63 años, el leonés afirmó que esa fecha marca en su carrera «un antes y un después». Aclaró que seguirá participando en proyectos benéficos, «pero la Samsonite la voy a dejar que descanse porque tiene las ruedas un poco gastadas», apuntó sin perder el humor, refiriéndose a «la parte más ingrata de su trabajo», la de los viajes constantes.

«Necesito parar un poquito, ponerme bien de salud y dedicarme a otra actividad». No descarta, por ejemplo, aprender a tocar la guitarra eléctrica. «Me hace mucha ilusión y si baja la tarifa de la luz, pues la compraré». Y si no, le queda la pintura. Ya tiene decidido que va a retomar las clases de dibujo.