Leo Harlem sorprende en 'El Hormiguero' al anunciar su 'jubilación': «Necesito parar un poquito y ponerme bien de salud»

El humorista presumió del Premio de Teatro 'Provincia de Valladolid' que recibió justo el día anterior. Mostrando el galardón al público del programa de Antena 3 pretendía «poner en valor a los cómicos» en horario de máxima audiencia.
El 1 de enero de 2026, un antes y un después para Leo Harlem
A continuación, Pablo Motos le preguntaba, incrédulo, por una información que le había llegado y no se creía. «¿Te jubilas?», espetó. El invitado confirmaba que a partir del 1 de enero del año que viene se dedicará a un solo proyecto, «grabar las 'Leo talks'». «Y entonces, voy a tomar una temporada de mucha tranquilidad porque llevo unos años muy frenéticos, tú lo sabes bien. Uno ya tiene una edad».
A punto de cumplir 63 años, el leonés afirmó que esa fecha marca en su carrera «un antes y un después». Aclaró que seguirá participando en proyectos benéficos, «pero la Samsonite la voy a dejar que descanse porque tiene las ruedas un poco gastadas», apuntó sin perder el humor, refiriéndose a «la parte más ingrata de su trabajo», la de los viajes constantes.
«Necesito parar un poquito, ponerme bien de salud y dedicarme a otra actividad». No descarta, por ejemplo, aprender a tocar la guitarra eléctrica. «Me hace mucha ilusión y si baja la tarifa de la luz, pues la compraré». Y si no, le queda la pintura. Ya tiene decidido que va a retomar las clases de dibujo.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete