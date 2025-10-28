Suscríbete a
Leo Harlem sorprende en 'El Hormiguero' al anunciar su 'jubilación': «Necesito parar un poquito y ponerme bien de salud»

El cómico se despide del público con su nuevo espectáculo, 'Hasta luego, Leo', donde repasa los mejores monólogos de su carrera

Pablo Motos relata la historia jamás contada sobre los orígenes de 'El Hormiguero': «El 90% de los programas fracasan»

Leo Harlem en 'El Hormiguero'
Leo Harlem en 'El Hormiguero' Antena 3

María Robert

Para celebrar el programa 3.000, 'El Hormiguero' tiene preparado una semana dedicada casi en su totalidad a grandes conocidos del formato. Así, tras la visita de Laura Pausini, volvió al 'show' de las hormigas moradas Leo Harlem. El cómico y humorista charló ... con Pablo Motos de su nuevo espectáculo, 'Hasta luego, Leo', donde repasa sus mejores monólogos.

