Leiva narra el accidente en el que perdió el ojo a los 12 años: «Me dispararon con una pistola»

Desde los primeros años como integrante de Pereza a su actual andadura en solitario, Leiva desnuda su alma en cada canción Ahora ha ido un paso más allá. El cantante y compositor madrileño pone al descubierto las bambalinas de la fama ... y se muestra en su faceta más vulnerable en el documental 'Hasta que me quede sin voz'. En la cúspide de su carrera, una lesión irreversible en una cuerda vocal desafía su futuro en la música. La película, dirigida por Lucas Nolla y Mario Forniés se estrena en cines el viernes 17 de octubre. La noche anterior acudió a presentarlo a 'El Hormiguero'.

Un documental que, según Motos no hay que pederse, «porque en este momento donde hay tanto postureo ver algo con tanta verdad resulta emocionante». «Me han dicho que incluso no querías que hubiese nada que te dejase bien, porque igual la gente no te creía», comentó el presentador.

El invitado confirmó que una de las líneas rojas era no salir muy glorificado. «Al final, mi vida pues tiene sus ruinas y sus debilidades, sus fragilidades… A mí me aburre como espectador cuando veo un documental en el que están todo el tiempo brindando por los Grammys que ganan. Si contamos las cosas, las contamos de verdad, quitando esa distorsión que se tiene a veces de la vida de los músicos», reflexionó.

Las luces y sombras de un chico de barrio

«¿Cómo le explicarías a la gente lo que van a ver en el documental?», planteó el anfitrión. Leiva aclaró primero que se trata de una iniciativa de unos amigos, no es suyo. «No es un autobombo, nunca sería tan bochornoso. Es un proyecto de unos colegas de mi barrio en el cual yo soy el protagonista. Es la mirada de unos colegas. Supongo que las luces y sombras de la vida de un chico de barrio que en ocasiones tiene una vida muy frenética y en otras tiene una vida con unos problemas súper normales».

De hecho, ‘Hasta que me quede sin voz’ arranca con el cantante contando el accidente que sufrió con una escopeta a los 12 años donde perdió el ojo. «No en un contexto morboso y gratuitamente», aclaró, sino por su relación con la posterior popularidad que alcanzó. «Tuve un accidente, me dispararon muy cerquita con una pistola. Perdí el ojo, no tenía ni cornea, ni iris, ni blanco.. Era como una masa gris. Entonces, en el barrio se corrió como la voz como la pólvora. Todos los chicos y todo el mundo me miraba, yo llegaba a los sitios y cuchicheaban», relató.

A los 20 años empezó a crecer con la banda y vino la fama. Era como una sensación de familiaridad, como ‘esto lo he vivido en otra vida’. Y es que, efectivamente, desde muy chiquitito me sentía observado