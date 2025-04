Leire Martínez cuenta todos los detalles sobre su salida de 'La oreja de Van Gogh': «Estaba entre el sofá y la cama»

'La Revuelta' le marcó otro tanto a 'El Hormiguero'. Si el público del programa de Televisión Española alucinó con la histórica actuación de Leiva, y quedó todavía más sorprendido con la presencia del vocalista de Måneskin, Damiano David, este jueves 10 de abril se sentó con David Broncano una artista que lleva meses en el foco mediático.

Leire Martínez empieza carrera en solitario tras su polémica salida de 'La oreja de Van Gogh' y la más que probable vuelta de Amaia Montero a la banda en la que ha permanecido 17 años. La cantante presentó en primicia en 'La Revuelta' su primer tema como solista, 'Mi nombre'. Canción que escribió poco después de su adiós al grupo. Pero también habló alto y claro sobre todo lo que ha rodeado a su marcha del famoso grupo donostiarra. «Es un apuñalamiento», apostilló Broncano.

El día que España retumbó con el despido de Leire por un comunicado. Patada y sin darle una vuelta después de 17 años. #LaRevuelta @LeireMo pic.twitter.com/To4A2t0o8o — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 10, 2025

«Te llamamos al día siguiente de que saltara la noticia para ver si querías venir y nos dijiste que debíamos esperar un poco para recolocar algunas cosas», contextualizaba el cómico. «Es que estaba entre el sofá y la cama. Fueron días reguleros sí», reconoció Martínez.

«Nos dijiste que más adelante y pensé que seguro decías que sí, pero que no ibas a venir», acotaba el jienense. Pero se impuso a sí misma salir adelante. «Como dice mi marido, hago huelgas a la japonesa, trabajo el doble», comentó la invitada, que preguntada por Broncano reveló que estuvo de bajón hasta después de la Navidad. «Mi salida fue en octubre. Me di para después de Reyes para que se me acabara la tontería», explicó con firmeza.

Noticia Relacionada Pablo Chiapella desvela un gran 'spoiler' sobre los nuevos capítulos de 'La que se avecina' María Robert El actor ha presentado la película 'El casoplón' en el programa de David Broncano, donde ha coincidido con Damiano David el vocalista de Måneskin

El mensaje de Leire a Amaia Montero

Sobre las razones que motivaron la «expulsión» de Leire de 'La oreja de Van Gogh', como calificó el presentador para darle un toque de humor, ella se mantuvo en que «mi punto de vista siempre ha sido el mismo porque yo tenía más información, yo sabía cuál era la situación dentro del grupo».

Después de todo lo que ha pasado, normal que la actitud de Leire sea ahora de me suda todo el coño.



¿Gira con Amaia? ¿Por qué no? #LaRevuelta @LeireMo pic.twitter.com/MNhUl5q7wj — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 10, 2025

«No es que me pillara de sorpresa ese comunicado, pero me llamó la atención la lectura porque hubo mucho revuelo mediático. Me gustó que la gente se diera cuenta de la letra pequeña. En 17 años pasan muchas cosas y a veces se puede reconducir y a veces no. Yo no me había planteado dejarlo, me hubiera gustado darle una vuelta», sentenció, dejando claro que jamás pensó en ese desenlace.

Aún así, ya ha cambiado totalmente la actitud. El propio Broncano se sorprendió de ello. «Estaba un poco de cómo hacer la entrevista porque no sabía si querrías hablar del tema, y te veo a un paso de proponerle a Amaia un dúo». Ella no lo descartó; de hecho, le mandó a Montero un beso y le propuso cantar «lo que quieras y cuando quieras».