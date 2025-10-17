Fernando Romay, de leyenda del baloncesto español a reinventarse a los 65 años: «Da miedo y piensas que no tienes tiempo»

«Hoy nos visita esta leyenda del baloncesto para contarnos cómo ve la vida desde su 2,13 metros de altura». Así han presentado en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) a Fernando Romay, un mítico del deporte en España, un jugador tan querido ... por su buen hacer en los terrenos de juego como fuera de ellos. El gallego se ha sentado con Sonsoles Ónega en una entrevista cercana y con muchas risas en las que ha compartido cómo afronta la vida a los 65 años. Se jubiló del deporte profesional con 36 y ahí empezó su lucha por reinventarse y seguir avanzando en su carrera.

Fernando Romay lo ha dicho claro y ha afirmado que en este tiempo se ha «tenido que reinventar muchísimas veces». Ha narrado cómo ha llegado a «montar asociaciones deportivas, contra la droga, deporte y vida, también ejercí en un departamento de marketing de una firma deportiva, estuve dentro de una fundación de un organismo oficial, Deporte Joven, en la Federación de Baloncesto, he bailado en la tele… ¡He hecho muchísimas cosas!». Esto entre bromas con Sonsoles Ónega, con la que ha demostrado gran conexión.

La presentadora le ha preguntado por las lecciones más importantes para él esta etapa de la vida, con la jubilación en el horizonte pero sin tener claro si ya quiere colgar las botas de forma definitiva: «Ahora veo que solo te arrepientes de lo que no has hecho. Lo que no haces al final lo hechas de menos y bueno, para reinventarse hay que afrontar el miedo. Cuanto más tiempo pasa más miedo da todo y piensas que no te va a dar tiempo». Ha continuado refiriendo: «Empezar de cero cuesta y cuando cumples 65 es como cuando te retiras del deportes que te crees que la vida te debe cosas y debes más bien tú a la vida que ella a ti. Tú las cosas disfrútalas que la vida es un gran y sigue».

Sonsoles Ónega ha conocido de primera mano algunos momentos complicados en la vida de Romay. Desde la etapa escolar, donde también sufrió de acoso e insultos, hasta la muerte de su amigo y compañero Fernando Martín: «El coche en el que él se mató iba a ser para mi, pero en el último momento lo compró él porque mi mujer no quería, decía que corría demasiado y le daba miedo». El jugador se ha emocionado al recordado y ha mandado un mensaje claro: «Cree en ti, en tus fortalezas y focalízate en aquello que te gusta y se te da bien».