Y Ahora Sonsoles

Fernando Romay, de leyenda del baloncesto español a reinventarse a los 65 años: «Da miedo y piensas que no tienes tiempo»

Fue una de las grandes estrellas del baloncesto, figura muy querida del deporte en España. Tras dejar de jugar profesionalmente, a los 36 años, comenzó su historia de reinvención. Ahora, con la jubilación en el horizonte, reflexiona sobre cómo afronta esta etapa vital.

'Y Ahora Sonsoles'
'Y Ahora Sonsoles' antena 3

Maria Sánchez Palomo

«Hoy nos visita esta leyenda del baloncesto para contarnos cómo ve la vida desde su 2,13 metros de altura». Así han presentado en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) a Fernando Romay, un mítico del deporte en España, un jugador tan querido ... por su buen hacer en los terrenos de juego como fuera de ellos. El gallego se ha sentado con Sonsoles Ónega en una entrevista cercana y con muchas risas en las que ha compartido cómo afronta la vida a los 65 años. Se jubiló del deporte profesional con 36 y ahí empezó su lucha por reinventarse y seguir avanzando en su carrera.

