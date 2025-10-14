Las lágrimas de Jorge Fernández al recordar el momento más duro de su vida: «No sabía qué me pasaba y caí en una depresión enorme»

Jorge Fernández es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Es ya un 'clásico' en Antena 3, al frente de 'La ruleta de la suerte', y ha compartido con Sonsoles Ónega en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) una entrevista íntima ... y personal donde se ha sincerado por completo con la presentadora. De carácter alegre y espontáneo, ha hablado alto y claro al contar qué pensó cuando le llegó el ofrecimiento de ponerse al frente del programa: «Me sonó como 'viejuno' y pensé que no iba a durar nada». Además, ha recordado que les dejaron un pequeño rincón del plató de María Teresa Campos: «No apostaban nada por nosotros, está claro».

Y eso fue de cero a cien, tanto que sigue en Antena como uno de los programas más longevos de la pequeña pantalla en España. En estos años él ha vivido todo tipo de etapas y se ha emocionado al recordar un bache importante en su trayectoria, cómo una picadura de garrapata le supuso hablar en primera persona de una enfermedad crónica, el síndrome de Lyme. «Fue my duro. Me picó y no podía apenas moverme, solo andar. Nada de hacer deporte y me quedé muy delgado y mal mentalmente. Lo peor es que no sabía lo que tenía. Fueron dos años de incertidumbre y ningún médico sabía decir qué me estaba pasando», ha compartido con Sonsoles Ónega.

El presentador de 'La ruleta' se ha emocionado al volver a esos momentos. «Mi médico me dijo que dejara el trabajo, que cogiera la vaga, y de verdad que no quería, no podía, así que traté de recuperarme mientras seguía con las grabaciones. Me ayudó mucho la aceptación, llevar una buena alimentación, cuidarme, y la meditación y el yoga. Esto ha sido imprescindible», ha seguido diciéndole a Sonsoles. Y con estas palabras, las lágrimas que han asomado a sus ojos. «Te has emocionado, normal», le ha dicho Ónega. Él se ha limpiado las lágrimas y ha referido que fue una época muy complicada y que ahora mira hacia atrás y siente «agradecimiento, no lo cambiaría, porque me ha dado una lección de fuerza y superación».

Jorge Fernández ha dejado a un lado «la tristeza», una declaración de intenciones que él mismo ha hecho a Sonsoles Ónega, y ha vuelto a las bromas y los aspectos que considera positivos de su vida. Entre estos, su pasión por 'La ruleta de la suerte': «Voy feliz a trabajar. Me encanta lo que hago. Y aunque parezca que siempre es lo mismo, trato de presentar de manera distinta y de ir innovando».