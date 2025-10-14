Suscríbete a
Las lágrimas de Jorge Fernández al recordar el momento más duro de su vida: «No sabía qué me pasaba y caí en una depresión enorme»

El presentador de 'La ruleta de la suerte' celebra los 20 años del programa en un gran momento personal y profesional. Ha compartido con Sonsoles Ónega cómo fue capaz de superar sus problemas de salud y se ha mostrado como ejemplo de resiliencia.

'Y Ahora Sonsoles'
Maria Sánchez Palomo

Jorge Fernández es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Es ya un 'clásico' en Antena 3, al frente de 'La ruleta de la suerte', y ha compartido con Sonsoles Ónega en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) una entrevista íntima ... y personal donde se ha sincerado por completo con la presentadora. De carácter alegre y espontáneo, ha hablado alto y claro al contar qué pensó cuando le llegó el ofrecimiento de ponerse al frente del programa: «Me sonó como 'viejuno' y pensé que no iba a durar nada». Además, ha recordado que les dejaron un pequeño rincón del plató de María Teresa Campos: «No apostaban nada por nosotros, está claro».

