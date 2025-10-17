Kiko Matamoros no se corta al dar su opinión sobre el Premio Planeta a Juan del Val: «Es una tomadura de pelo, me parece una estafa»

El 74º Premio Planeta tiene nombre: Juan del Val. Desde la pasada noche del 15 de octubre, momento en que se celebró la gala para entregar este galardón, no se ha parado de hablar de que el colaborador de 'El Hormiguero' haya sido elegido ... para recibir el que es uno de los premios literarios más prestigiosos de nuestro país.

'Vera, una historia de amor', es el nombre de la novela con la que Juan del Val ha ganado el Premio Planeta, gracias a lo cual también se ha llevado un millón de euros. El hecho de que el perfil del marido de Nuria Roca sea público y conocido ha hecho que sean muchos los que han cuestionado que reciba tal reconocimiento.

Entre algunos de los argumentos que se pueden extraer de la opinión pública y de los debates desatados en redes sociales, se encuentra el hecho de que el colaborador de televisión trabaje en programas de Atresmedia, cuyo accionista principal es Grupo Planeta.

Kiko Matamoros, crítico con que Juan del Val haya ganado el Premio Planeta

Uno de los perfiles públicos que sostienen esta postura es Kiko Matamoros. El colaborador de 'No somos nadie', con largo recorrido en programas del corazón, no se ha mordido la lengua a la hora de dar su opinión sobre que Del Val se haya llevado el Planeta. Al sacar el tema en el programa, Matamoros exponía lo siguiente: «Yo lo único que me planteo es si verdaderamente Planeta quiere ya desacreditar absolutamente el premio que estaba ya tocado del ala adjudicando este Premio Planeta».

Debatiendo con sus compañeros, estos le indicaban que no han podido leer aún la novela ganadora del Premio Planeta, por lo que, en parte, no era justo juzgar si lo que ha escrito merece el galardón y es una buena obra literaria o no. Además, la propia María Patiño se preguntaba si Matamoros había leído algún libro de Juan del Val.

Su respuesta: «Pero si es que no tienes ni que leerlo, vamos a ver. Si es que al final tú no puedes estar dando permanentemente premios a gente que pertenece a un grupo», comenzaba, y seguía argumentando su opinión: «A Juan del Val he oído pronunciarse y entonces como le he oído pronunciarse no me interesa lo que escribe».

Del mismo modo, continuaba dando a entender que hay muchos escritores que le parecen mejores que el tertuliano de 'El Hormiguero'. Además añadía que amigos suyos escritores se burlaban que quién ha ganado el premio este año.

Matamoros siguió defendiendo su punto de vista, ironizando sobre que le parecía una «casualidad» que se llevase el premio una persona famosa del grupo de entre más de mil candidatos. «Dar el premio por ser quién eres, porque eres un personaje público porque así la venta va a ser más fácil y porque va a haber mucho revuelo pues me parece una estafa a los demás que se han presentado. Que habrá hecho una apuesta enorme y habrá puesto todo su potencial en escribir la novela que ha escrito», sostenía.

A esto sumaba que le daba igual si el ganador tenía alguna limitación técnica o imaginativa, pero que le problema, para él, «es que es absolutamente una tomadura de pelo que se engañe a la gente. Hay escritores consagrados que se presentan con pseudónimo a todas estas cosas porque a lo mejor piensan que si lo ponen no se lo van a dar».

Kiko Matamoros sobre que Juan del Val haya ganado un millón de euros con el premio planeta

Así, Matamoros también incidía en que una persona como Juan del Val recibiese un millón de euros como premio. «Si el millón de euros te lo gastas en una campaña promocional me parecería cojonudo y lo aplaudiría porque sería una apuesta editorial lícita» o incluso apuntaba a que «puedes hacer una buena obra, le puedes dar un dinero a un necesitado», ironizaba cuando sus compañeros hablaban sobre que aún no habían podido comprobar si se trataba de una buena obra literaria.

«Juan del Val es una pieza del aparato, yo no sé si sabía antes de que se lo dieran o cuando le dijeron preséntate o como se ha cocido el tema», terminaba diciendo el colaborador, que no se ha cortado en ser totalmente sincero sobre el Premio Planeta 2025.