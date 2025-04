Karlos Arguiñano dice lo que muchos piensan sobre el futuro de los jóvenes en España: «Os van a pagar bien»

Karlos Arguiñano no es solo uno de los cocineros más queridos de España, sino también un comunicador nato. Durante más de 35 años, el chef guipuzcoano ha estado presente en los hogares españoles a través de la televisión, compartiendo recetas, consejos y, por supuesto, su inconfundible sentido del humor. Pero en ocasiones, el de Beasáin deja a un lado los chistes para hacer reflexiones más profundas sobre temas de actualidad. Eso fue precisamente lo que ocurrió el pasado lunes en su programa 'Cocina Abierta', en Antena 3, cuando el chef dirigió un mensaje a los jóvenes españoles que atraviesan un momento de incertidumbre sobre su futuro laboral mientras preparaba una de sus recetas.

El cocinero comenzó su reflexión señalando que muchos jóvenes tienen dudas sobre qué estudiar o en qué trabajar y, ante esta situación, quiso tranquilizar a aquellos que sienten que los estudios tradicionales no son para ellos. «Los que veáis que los estudios no os van, no os preocupéis, aprended un oficio. Con un oficio os vais a buscar la vida en cualquier lugar del mundo. Hay que aprender bien un oficio, eso sí es verdad», aconsejó el cocinero.

Asimismo, el conocido chef guipuzcoano destacó la diversidadde opciones disponibles, mencionando profesiones como cocinero, camarero, barman, pintor, electricista, fontanero o carpintero y subrayó que la sociedad necesita profesionales capacitados en estos campos y que, sin ellos, «la cosa no funciona bien».

Estabilidad y salario

Pero más allá de la demanda de estos profesionales, el chef insistió en que aprender un oficio no solo garantiza una estabilidad laboral, sino también un buen salario. «Todos los profesionales de mi alrededor se quejan de que los jóvenes no quieren trabajar en este tipo de trabajos. Si a los 15 o 16 años no os va bien en los estudios, aprended un oficio, que os van a respetar y os van a pagar bien. No tengáis duda», afirmó con seguridad. Y es que no solo habla desde la teoría, ya que él mismo vivió en su juventud las dificultades de buscar su propio camino. «Yo fallaba mucho en los estudios, no aprobaba nada y me decían que no iba a ser nada en la vida. Me hice chapista, pero no me gustaba tanto, y al final me busqué la vida bien siendo cocinero», relató.

Por otro lado, el cocinero resaltó la eficacia de la formación en su escuela de hostelería, donde cada año entre 50 y 60 estudiantes aprenden el oficio culinario. La mayoría de ellos continúan trabajando como profesionales de la cocina, lo que, según Arguiñano, demuestra que «si os gusta un oficio, os vais a ganar la vida en cualquier lugar».

Además, para apoyar esta afirmación y concluir su mensaje, compartió una anécdota sobre un antiguo alumno que actualmente trabaja en el prestigioso restaurante de Martín Berasategui en Dubái, evidenciando las oportunidades globales que ofrece una formación sólida en un oficio.